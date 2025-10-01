UCS aproxima corretores de seguros das novidades da Bradesco Auto/RE e Consórcio

Evento apresentou novas coberturas em automóvel e residencial, programa de recompensas e oportunidades em consórcio para ampliar negócios e fortalecer a atuação da categoria – A União dos Corretores de Seguros (UCS) promoveu, no dia 30 de setembro de 2025, o 8º Trocando Ideias de 2025, reunindo dezenas de profissionais do setor no restaurante Charles Pizza Grill, em São Paulo. O encontro contou com a participação da Bradesco Auto/RE e da Bradesco Consórcio, que apresentaram novidades em produtos, processos e estratégias para fortalecer a atuação dos corretores de seguros em um mercado cada vez mais competitivo e inovador.

Para o presidente da UCS, Augusto Esteves, trazer a Bradesco Auto/RE e Consórcio ao Trocando Ideias reforça o papel estratégico da entidade como ponte entre o corretor e as companhias. “Nosso setor está em constante transformação. O corretor de seguros precisa estar atualizado sobre as inovações em proteção patrimonial e conhecer novas ferramentas como o consórcio, que ampliam oportunidades de negócio e fortalecem a confiança dos clientes. A UCS existe para aproximar, gerar conhecimento e preparar nossa categoria para o futuro.”

Olhar atualizado para o seguro de automóvel e residencial

O superintendente Sênior da Bradesco Auto/RE, Luiz Carlos Ferreira Gomes, foi o palestrante principal da noite e trouxe uma apresentação repleta de atualizações práticas para o dia a dia dos corretores de seguros.

Entre os destaques, apresentou novas coberturas no seguro de automóvel, como rodas e suspensão, para-choques e faróis, reforçando que muitas delas nasceram a partir das sugestões recebidas em encontros com a categoria. “Não importa de onde venha a ideia: se for boa e viável, vamos colocá-la em prática. A contribuição dos corretores tem sido fundamental para a modernização da companhia”, afirmou.

Ele também ressaltou a importância de dar visibilidade ao papel dos profissionais. “Incluímos o nome do corretor na apólice porque reconhecemos que são vocês os protagonistas da indústria. É justo que essa valorização apareça também para o cliente”.

No segmento de seguro residencial, o executivo destacou que a Bradesco possui hoje um dos produtos mais completos do mercado, com coberturas que vão desde danos elétricos até placas solares instaladas, além de serviços de assistência diferenciados, incluindo cobertura voltada a pets.

“Estamos diante de um cenário em que menos de 10% das residências dos clientes de automóvel estão seguradas. Isso mostra o tamanho da oportunidade que temos pela frente. É um produto rentável, sustentável e que faz todo sentido dentro de uma atuação consultiva”, frisou.

Luiz Carlos também detalhou iniciativas voltadas ao relacionamento com os corretores. Uma delas é o programa de recompensas, que pode aumentar a comissão em até 7%, conforme o volume de produção. Outra inovação foi a criação do Clube Top Frota, formado inicialmente por 71 corretores selecionados com base em critérios técnicos de performance.

“Esses profissionais conquistaram exclusividade em suas renovações de frotas. É um modelo baseado em mérito e resultados, que reconhece o trabalho de quem se destaca na gestão de clientes corporativos”, explicou.

Além disso, ele destacou o potencial do uso de pontos Livelo no pagamento de seguros de automóvel, iniciativa que tem atraído clientes e gerado diferenciação na concorrência.

Consórcios: uma nova frente de oportunidades

Na segunda parte do evento, André Luiz Souza, superintendente Comercial da Bradesco Consórcio, apresentou o cenário atual do setor, que registrou crescimento de 10,6% no número de participantes ativos entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Segundo ele, a Bradesco já ocupa posição de liderança em várias frentes, com 27% das contemplações em automóveis e participação expressiva também em imóveis.

“Hoje é possível usar o consórcio para adquirir desde imóveis residenciais e comerciais até tratores, equipamentos e veículos pesados. É uma ferramenta poderosa para o corretor diversificar seu portfólio e se posicionar como consultor completo de planejamento financeiro”, destacou.

André também reforçou a transparência do modelo, com taxas médias competitivas (entre 14% e 20%, dependendo do prazo e do bem) e a flexibilidade de garantias em imóveis. “O consórcio é uma solução que alia planejamento e segurança. O cliente pode até utilizar outro imóvel próprio como garantia na compra de um bem, o que amplia as possibilidades sem comprometer a operação”, acrescentou.

O encontro foi encerrado em clima de confraternização, com o tradicional rodízio de pizza, reafirmando a proposta do Trocando Ideias: unir conteúdo relevante, networking de qualidade e integração entre os corretores de seguros.

Fotos: (E/D) Luiz Carlos Ferreira Gomes e Augusto Esteves; UCS e Bradesco