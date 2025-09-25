Escritórios RPZ Advogados e Kennedys Law anunciam associação estratégica no Brasil, com foco em seguros e resseguros

Parceria é anunciada a menos de três meses da entrada em vigor da nova Lei do Seguro; expectativa é que a sinergia com um escritório global fortaleça a atuação no Brasil, pois facilita o diálogo com players estrangeiros e agiliza a tomada de decisões – A poucos meses da entrada em vigor da Nova Lei de Seguros, o escritório brasileiro RPZ Advogados, focado no mercado de seguros e resseguros, e o Kennedys Law, banca de atuação global e referência entre resseguradores, anunciam uma associação estratégica. A união reforça a presença no Brasil de uma das principais firmas internacionais especializadas no setor, ampliando a capacidade de atendimento em grandes riscos, disputas complexas e consultoria regulatória.

O anúncio acontece em um momento decisivo para o mercado segurador. Em dezembro entra em vigor a Lei nº 15.040/2024, conhecida como “Nova Lei do Seguro”, que trará mudanças significativas na elaboração dos contratos de seguro e na análise e regulação de sinistros.

Segundo Dennys Zimmermann, sócio da RPZ Advogados, “a nova legislação impõe desafios significativos ao setor de seguros, especialmente no segmento de grandes riscos, exigindo das seguradoras e resseguradoras uma capacidade de adaptação rápida e estratégica. Nesse cenário, a atuação conjunta entre escritórios jurídicos se torna essencial”.

O advogado destaca que a associação entre RPZ Advogados e Kennedys Law “une expertise técnica, metodologias integradas e canais de comunicação mais fluidos entre Brasil e mercados internacionais”. Essa sinergia, defende Zimmermann, fortalece a prestação de serviços jurídicos, facilita o diálogo com players estrangeiros e contribui para decisões mais ágeis e assertivas.

A perspectiva do escritório brasileiro é que, mais do que nunca, os escritórios jurídicos precisam estar preparados para responder com eficiência às novas demandas regulatórias e operacionais, oferecendo ao mercado segurador e ressegurador um suporte sólido e alinhado aos desafios atuais.

Para Michael Hennessy, sócio do Kennedys Law, “esta associação é uma evolução natural da nossa estratégia regional. O Brasil é um mercado fundamental para os nossos clientes, e a colaboração com a RPZ Advogados nos permite oferecer solidez prática, respaldada pela nossa abrangência internacional”.

RPZ Advogados

Fundado em 2020, o RPZ Advogados conquistou rapidamente reputação por sua experiência e assessoria jurídica no mercado segurador brasileiro. Com sede em São Paulo e escritório adicional no Rio de Janeiro, o escritório é liderado por cinco sócios: o sócio-gerente Dennys Zimmermann e os sócios Bruno Melo, Nicole Priuli, Felipe Reis e Felipe Rosa. Contando com uma equipe de 24 advogados e 37 profissionais, o RPZ possui vasta experiência em assessoria em sinistros de seguros complexos, tanto no Brasil quanto no exterior.

KENNEDYS LAW

Com origem no Reino Unido e escritórios na Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Miami (LAC), o Kennedys oferece aos clientes ampla cobertura em toda a América Latina, trabalhando em conjunto com rede de escritórios internacionais para fornecer insights locais e perspectiva global em questões complexas de seguros e contencioso. O escritório continua a expandir seu alcance regional por meio de associações estratégicas, reforçando seu compromisso de oferecer aos clientes um serviço integrado em mercados-chave.

Foto (Esq.Dir): Michael Hennessy, sócio do Kennedys Law e Dennys Zimmermann, sócio da RPZ Advogados