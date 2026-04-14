Dia 16 de Abril: Evento do CCPSegNews debaterá impactos da Cláusula de Retomada de Obras no segmento de Seguro Garantia!

Prevista na nova Lei de Licitações, a Cláusula de Retomada de Obras será debatida por especialistas em evento on line do CCCPSegNews. Participem!

VI JORNADA SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA (ON LINE AO VIVO)

A Cláusula de Retomada de Obras na Lei de Licitações

Data: 16 de abril – Das 14h30 ás 16h30 (Plataforma GoogleMeeT)

Inscrições (Com Certificado):

R$ 95,00 (A partir de 02 Inscrições………….R$ 80,00)

Forma de Pagamento: Pix (011) 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/jornada-seg-news-seguro-garantia-retomada-obras/

Ou pelo WhatsApp: 11 934157357