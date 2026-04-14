Stere e AIG colaboram para acelerar distribuição de seguros no México

Uso de APIs e automação reduz tempo de lançamento de produtos e impulsiona ecossistema segurador na América Latina e no Brasil – A Stere, player global em ecossistemas digitais para seguros, e a AIG, gigante mundial do setor, estão trabalhando em conjunto em uma iniciativa voltada à agilidade na criação, distribuição e operação de produtos de A&H (Vida e Acidentes Pessoais). A iniciativa abrange desde a integração com canais de distribuição até a automação de processos de subscrição e emissão, contribuindo para a redução da complexidade operacional.

“O projeto evidencia como a combinação entre tecnologia e capacidade de distribuição pode acelerar a jornada de seguros, tornando-a mais eficiente, escalável e centrada no cliente”, afirma Thiago Soares, CEO LatAm da Stere.

O movimento ganha ainda mais relevância diante do contexto mexicano, que vem se consolidando como um dos mercados mais dinâmicos da América Latina na digitalização do setor de seguros, assim como o Brasil. “Nesse cenário, iniciativas como essa demonstram como a expertise tecnológica da Stere pode contribuir para a modernização da distribuição da seguradora, que possui presença em mais de 80 países e forte atuação local, oferecendo soluções inovadoras para pessoas e empresas”, explica Leonardo Rodrigues, Country Manager da Stere Brasil.

Segundo o executivo, a iniciativa reflete uma mudança estrutural que também esta em curso no mercado brasileiro. “Estamos diante de uma evolução clara na forma como o seguro é concebido e distribuído. A tecnologia deixa de ser apenas suporte e passa a ser elemento central na construção de novos modelos de negócio”, afirma.

Na prática, o projeto contribui para transformar o modelo tradicional de lançamento de produtos. Em vez de processos fragmentados e dependentes de múltiplas etapas manuais, a abordagem adotada pela parceria é orientada por APIs, fluxos inteligentes e integração direta com parceiros.

Como resultado, o novo modelo traz ganhos relevantes de eficiência, como a redução do tempo de lançamento de novos produtos entre 3 a 4 semanas, a ampliação da capacidade de distribuição por meio de conexões mais fluidas com seguradoras, MGAs e canais, além da automação de processos críticos, tornando subscrição e emissão mais ágeis e menos suscetíveis a erros.

Para Rodrigues, esse avanço vai além dos ganhos operacionais. “O que estamos construindo é um ecossistema mais aberto, onde diferentes players conseguem se conectar de forma simples e gerar valor de maneira conjunta. Isso muda completamente a lógica de crescimento no setor”, destaca.

A experiência no México demonstra, na prática, como a combinação entre capacidade seguradora global e infraestrutura tecnológica pode contribuir para acelerar a evolução do setor. “O mercado latino-americano e especialmente o Brasil estão prontos para dar esse salto. O futuro do seguro será cada vez mais digital, conectado e baseado em ecossistemas”, conclui Thiago Soares.

Foto: Thiago Soares, CEO LatAm da Stere: “Combinação entre tecnologia e capacidade de distribuição”