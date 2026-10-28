Zurich Seguros conclui mais um ciclo do Moldando o Futuro e forma novos profissionais para a reparação automotiva

Com turmas em quatro cidades, projeto de qualificação gratuita reúne histórias de ingresso na profissão, geração de renda e oportunidades que alcançam diferentes gerações – O Moldando o Futuro, projeto de capacitação gratuita da Zurich Seguros, encerra o ciclo de 2026 com 43 profissionais formados em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Campinas. A edição consolida os resultados da iniciativa e reforça seu potencial de atuação em outras frentes de qualificação profissional. Entre os resultados estão participantes que ingressaram no mercado de trabalho ainda durante o curso e encontraram na profissão novas possibilidades de renda, autonomia e desenvolvimento profissional. Ao todo, desde o início do projeto, já são quase 100 profissionais formados.

Desde a primeira turma, realizada em Belo Horizonte, em 2024, o projeto ampliou sua atuação para São Paulo, no ano seguinte, e mais duas cidades nesta edição. Em parceria com o Instituto Escola do Mecânico e Escola do Funileiro, foram oferecidas aulas práticas de funilaria, preparação e pintura automotiva. Ao todo, a edição registrou 144 inscrições para as 48 bolsas disponíveis.

A formação de novos profissionais também responde a um desafio do setor de reparação automotiva: a escassez de mão de obra qualificada. Um estudo do Instituto da Qualidade Automotiva (IQA), divulgado em maio de 2026, identificou a mão de obra como o principal obstáculo à evolução da qualidade no setor, concentrando 25% das menções entre os fatores limitantes apontados por representantes da cadeia automotiva. Nesse cenário, iniciativas de formação profissional contribuem para preparar novos talentos para as demandas do mercado.

Para Fabio Santos Silva, superintendente de Sinistros da Zurich Seguros, aproximar a qualificação profissional das necessidades das oficinas é fundamental para enfrentar esse desafio. “A escassez de mão de obra qualificada exige que o setor invista na formação e abra oportunidades para quem está começando. Com o Moldando o Futuro, aproximamos o aprendizado da rotina das oficinas e oferecemos conhecimentos que ajudam os participantes a ingressar no setor. Ao mesmo tempo, contribuímos para ampliar o acesso a conhecimentos e práticas alinhadas à qualidade do reparo, ao atendimento ao cliente e à sustentabilidade”, afirma.

Da capacitação às oportunidades profissionais

Quinze dias de curso bastaram para que Larissa Franciele Xavier de Lima entrasse no mercado de reparação automotiva. Mãe solo, ela buscava melhores condições para cuidar da filha e encontrou no curso a porta de entrada para a profissão. “Com 15 dias de curso, eu já entrei na área”, relata. A oportunidade surgiu justamente por ter iniciado a capacitação, e o trabalho passou a permitir uma rotina mais compatível com a escola da filha e o sustento da família. O apoio do professor e dos colegas foi importante para que ela não desistisse. Hoje, Larissa quer incentivar outras mulheres, especialmente mães solo, a conhecer a profissão: “A perspectiva que eu tenho é de conseguir trazer mulheres para o meu lado”.

Na família de Murilo Ferreira Garcia, a reparação automotiva virou assunto de casa: foi a mãe, também formada pela Escola do Funileiro, que apresentou o projeto. Ao aprofundar os conhecimentos em preparação e pintura, ele ganhou confiança para exercer a profissão e hoje trabalha com preparação e polimento, já podendo escolher em qual oficina deseja atuar. “Foi a maior oportunidade que apareceu até agora para mim, na minha vida inteira, e eu abracei essa oportunidade”, conta o formando.

Esse apoio à entrada no mercado de trabalho faz parte da estrutura do Moldando o Futuro, que combina aulas práticas, acompanhamento dos participantes e indicação a empresas que buscam por esses profissionais.

Empoderamento econômico e reparação sustentável

As experiências dos participantes ilustram o potencial da qualificação profissional para ampliar oportunidades de geração de renda e desenvolvimento profissional: o conhecimento adquirido passa a apoiar o sustento, a organização da rotina familiar e as escolhas profissionais. “Quando uma pessoa aprende uma profissão e amplia suas possibilidades de trabalho e geração de renda, os benefícios podem ir além do curso. Queremos ampliar o acesso à qualificação profissional e apoiar os participantes na construção de alternativas de trabalho e geração de renda, para que cada participante tenha mais condições de decidir os próximos passos da própria vida”, afirma Nathalia Abreu, superintendente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa da Zurich Seguros.

Essa atuação integra uma agenda de sustentabilidade que alcança diferentes etapas da operação da companhia. Na rede de reparação, o Selo Verde, desenvolvido pela Zurich em parceria com o IQA, reconhece oficinas que adotam boas práticas ambientais, sociais e de governança, incluindo à gestão de recursos e o bem-estar dos colaboradores. Já o Zurich Recicla atua no tratamento e na reciclagem de resíduos gerados após os sinistros, incluindo materiais de veículos sem valor comercial.

O projeto também ampliou sua atuação com uma nova frente de capacitação gratuita em montagem de móveis, realizada em parceria com a Liga Solidária, em São Paulo. A formação oferece 50 vagas, com inscrições abertas até 23 de outubro pelo formulário oficial, e estende a proposta de qualificação e empoderamento econômico a outra atividade ligada à rede de serviços da companhia.

Sobre a Zurich Seguros

A Zurich Seguros reúne mais de 80 anos de atuação no Brasil e mais de 150 anos de experiência global como parte do Zurich Insurance Group, uma seguradora multilinha que atende mais de 82 milhões de clientes em mais de 200 países e territórios, contando com cerca de 60 mil colaboradores. Com foco nas necessidades dos clientes, a companhia combina proteção e serviços de prevenção que fortalecem o bem‑estar e a resiliência, incorporando inovação, digitalização e soluções alinhadas à nova geração de seguros.

No Brasil, apoia iniciativas sociais e ambientais, como o projeto Floresta Zurich, e investe no esporte como plataforma de impacto e conexão com a comunidade, reforçando valores como disciplina, resiliência e inclusão.

Foto: Fabio Santos Silva, superintendente de Sinistros da Zurich Seguros