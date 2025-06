Votação para o “Oscar do Seguro” do CVG-RJ irá até o dia 14 de julho de 2025

Considerada a mais tradicional e importante premiação do mercado de seguros, chega a sua 49ª edição de forma ininterrupta – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), realizará a edição dos Destaques do Ano 2024/2025 – Oscar do Seguro -, homenageando personalidades, empresas e instituições que mais se destacaram no período, não apenas no desenvolvimento do segmento de Vida e Benefícios, como do mercado de seguros de maneira geral.

A votação já está aberta e todos podem votar, não apenas os sócios do CVG-RJ. As categorias elencadas nesta edição são: Seguradora do Ano; Homem de Seguro do Ano; Mulher de Seguro do Ano; Seguradora de Vida; Seguradora/Operadora de Saúde; Seguradora de Capitalização; Corretora de Seguros; Assessoria de Seguros; Campanha de Marketing; Personalidade de Seguro; Superintendente/Gerente Seguradora; Funcionário(a) Interno.

Para participar da votação, que irá até 14 de julho de 2025, basta acessar o link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR_qQ5rfH6xwC5326Y9Cigu6AbWrgAmjd4Y2FCT5rPULQaBA/viewform?usp=sf_link

Contamos com seu voto!!!

Sobre o CVG-RJ |

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ, convida todos a votarem