Universidade americana desenvolve estudo importante sobre a Sou Segura

Projeto conduzido por alunos de MBA da Rice University avaliou programas, iniciativas e percepção de diferentes públicos da entidade – A Sou Segura foi escolhida como objeto de um projeto internacional de consultoria desenvolvido por alunos do MBA da Jones Graduate School of Business, da Rice University, uma das principais escolas de negócios dos Estados Unidos. Ao longo de três meses, a equipe trabalhou em parceria com a associação para compreender sua atuação, avaliar seus programas e identificar oportunidades para fortalecer sua estratégia de longo prazo.

O trabalho foi realizado no âmbito do Global Field Experience (GFE), iniciativa que conecta organizações de diferentes países a estudantes da instituição para o desenvolvimento de projetos de consultoria estratégica voltados a desafios reais de gestão. Durante o processo, foram promovidas reuniões entre a equipe da universidade e representantes da Sou Segura, além da análise de materiais institucionais, programas da associação e entrevistas com diferentes públicos ligados à entidade.

Como parte da metodologia, também foi conduzida uma pesquisa com mentoras, mentoradas, associadas, patrocinadores e executivos parceiros, com o objetivo de compreender a percepção desses públicos sobre a atuação da Sou Segura e identificar oportunidades de evolução em suas iniciativas. Os resultados serviram de base para um diagnóstico estratégico apresentado à associação durante o encerramento do projeto, realizado no Brasil.

Camila Maximo, presidente da Sou Segura, conta que a parceria representa um importante reconhecimento da relevância que a associação conquistou no mercado segurador. “Ser escolhida, pela segunda vez, para um projeto internacional de uma instituição como a Rice University demonstra a maturidade que a Sou Segura alcançou. Essa experiência nos proporcionou uma visão externa, baseada em uma metodologia acadêmica internacional, que contribuirá para orientar os próximos passos da associação.”

Valéria Chaves, diretora da Sou Segura que esteve à frente do projeto, destaca que o estudo proporcionou uma troca relevante entre diferentes perspectivas de mercado. “Ao longo de todo o processo, tivemos a oportunidade de apresentar nossa história, nossos programas e ouvir a percepção de profissionais que analisaram a organização com um olhar estratégico. Esse tipo de colaboração fortalece nossa capacidade de evoluir continuamente e ampliar o impacto das iniciativas que desenvolvemos para as mulheres do mercado de seguros.”

O estudo reconheceu ativos consolidados da associação, como os programas de mentoria, a rede de relacionamento e a contribuição para o desenvolvimento da liderança feminina no setor. O trabalho também reforçou a importância de ampliar o engajamento dos diferentes públicos que compõem seu ecossistema e de fortalecer iniciativas voltadas à sustentabilidade institucional da entidade.

As conclusões do projeto passarão a apoiar o planejamento estratégico da Sou Segura para os próximos anos e servirão como referência para o aprimoramento contínuo dos programas e iniciativas, sempre alinhados ao propósito de promover o desenvolvimento profissional das mulheres e contribuir para um mercado segurador mais diverso, inclusivo e preparado para os desafios do futuro.

Sobre a Sou Segura – https://sousegura.org/

A Sou Segura é uma associação sem fins lucrativos que atua na promoção da equidade de gênero e no desenvolvimento de mulheres no mercado de seguros. Por meio de programas de mentoria, educação, networking, produção de conteúdo e reconhecimento de boas práticas corporativas, a entidade contribui para ampliar oportunidades, fortalecer lideranças e acelerar a transformação do setor.

Foto: Camila Maximo, presidente da Sou Segura