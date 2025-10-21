Troféu Viva a Bahia celebra a excelência e fortalece o mercado de seguros na capital baiana

A primeira edição do Troféu Viva a Bahia recebeu dentre os 400 convidados, 300 corretores e consolidou-se como uma das maiores celebrações do setor de seguros do estado, homenageando os profissionais, corretores, seguradoras e instituições que mais contribuíram para o fortalecimento da cultura do seguro na Bahia. A solenidade de entrega da premiação aconteceu no dia 15 de outubro, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador, reunindo mais de 100 convidados.

A solenidade revelou os grandes vencedores de uma disputa acirrada, em que o resultado foi determinado pela soma da votação popular e da avaliação de um júri técnico especializado. A programação contou com uma palestra de destaque com Karine Brandão, Diretora Executiva Comercial do Canal Corretor da MAPFRE, que compartilhou percepções valiosas com os participantes, reforçando a importância da inovação e da parceria no mercado.

O presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, Fausto Dorea, destacou o compromisso da premiação com o desenvolvimento regional. “É com grande satisfação que compartilhamos a essência e o propósito do Troféu Viva a Bahia. Nosso compromisso fundamental é prestigiar e promover ativamente o dinâmico mercado de seguros baiano. A premiação é, acima de tudo, sobre o corretor, o segurador, o profissional que, com sua dedicação diária, faz a diferença ao levar informação e proteção para a sociedade em nosso estado”, complementou.

A ocasião também serviu para destacar o papel essencial da Semana de Seguros de Salvador. A iniciativa é essencial para reforçar a importância do seguro para a sociedade. “É preciso reconhecer publicamente aqueles que assumem e garantem o risco, a verdadeira base do nosso setor. A semana impulsiona a atualização, a troca de conhecimento e o networking, essenciais para mover e elevar este setor tão importante da economia baiana e nacional. Ao congregarmos todos os envolvidos no setor de seguros, fortalecemos os laços profissionais e a confiança mútua que sustentam toda a nossa atividade”.

O Troféu Viva a Bahia promete se firmar no calendário do mercado, sendo um importante catalisador para a valorização e excelência no setor de seguros da Bahia.

Vencedores do Troféu Viva a Bahia:

Seguradora Destaque: Bradesco Auto/Re

Corretor Destaque: J.Abreu Corretora de Seguros

Diretor Regional Destaque: Paulo Cesar Martins – Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Seguros

Gestor de Sucursal: Glaucia Zoboli – Superintendente Comercial da Bradesco Seguros Salvador

Gerente de Sucursal: Julimar Marques – Gerente Comercial MAPFRE Seguros Sucursal Salvador

Personalidade Destaque: Meiry Sagakuchi – Gerente Comercial Porto Seguro Sucursal Salvador

Assessoria Destaque: V6 Assessoria.