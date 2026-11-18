A STOA, insurtech especializada em tecnologia e distribuição de seguros para corretoras, anuncia o lançamento do Programa ATOS, iniciativa de relacionamento e reconhecimento que oferece benefícios progressivos aos parceiros de acordo com o desenvolvimento de suas carteiras. Estruturado em cinco etapas, o programa combina capacitação, objetivos comerciais e pontos que podem ser trocados por produtos, experiências e serviços. Na etapa mais avançada, as corretoras podem ter acesso a Stock Options da STOA, com a possibilidade de se tornarem sócias da empresa.

O ATOS foi desenvolvido a partir de um levantamento realizado com a rede de parceiros da STOA, ao envolver mais de 150 pessoas e contou com a participação de 45% dos corretores na etapa de pesquisa. O estudo identificou três aspectos valorizados pelos profissionais: liberdade e autonomia na atuação comercial, reconhecimento do impacto social da atividade seguradora e acesso a desenvolvimento, suporte e valorização profissional.

Para o CEO da STOA, Eduardo Marcellini, o ATOS representa uma evolução na maneira como construímos relacionamentos com as corretoras parceiras. “Nosso objetivo é reconhecer quem cresce conosco, oferecendo ferramentas, conhecimento e benefícios concretos para impulsionar seus negócios. Mais do que um programa de recompensas, queremos proporcionar uma jornada de desenvolvimento e pertencimento, na qual os parceiros tenham liberdade para crescer e, no estágio mais avançado, possam até participar do futuro da STOA como sócios”.

A participação no programa é gratuita e destinada às corretoras parceiras, mediante o aceite do regulamento. As empresas que já possuem carteira ativa ingressam diretamente na etapa correspondente ao seu volume de negócios, com reconhecimento das trilhas de desenvolvimento dos atos anteriores. A jornada está organizada em dois pilares: saber e vender. O primeiro contempla trilhas de capacitação disponibilizadas na STOA Academy, incluindo o Prólogo, etapa inicial de boas-vindas. A conclusão dos conteúdos é permanente e também gera pontos. O segundo considera a evolução da carteira de seguros construída em parceria com a STOA, com acompanhamento de metas e desempenho pelo Dashboard ATOS.

Com o Programa ATOS, a STOA fortalece sua rede de distribuição, estimula o desenvolvimento contínuo das corretoras e amplia as oportunidades de crescimento conjunto. A iniciativa também reforça a proposta da insurtech de construir relacionamentos de longo prazo baseados em autonomia, reconhecimento e geração de valor para os parceiros. “O Programa ATOS traduz nossa visão de que o crescimento caminha junto com o desenvolvimento das corretoras parceiras. É preciso ir além de uma relação comercial tradicional, ao reconhecer a trajetória de cada parceiro e oferecer oportunidades reais de evolução. A possibilidade de participação societária representa um passo importante nessa construção, pois reforça nosso compromisso em agregar valor com quem contribui diretamente para o fortalecimento do nosso ecossistema”, concluiu Luiz Sampaio, cofundador da STOA.

Sobre a STOA

Fundada em 2021 por Eduardo Marcellini e Luiz Sampaio, a Stoa é uma insurtech brasileira criada para transformar o mercado de seguros por meio da digitalização e otimização de processos para corretores de seguros de pequenas e médias empresas. A empresa oferece uma plataforma integrada que simplifica o ciclo de vendas de seguros desde a cotação até o pós-venda, incluindo gestão de sinistros e atendimento ao cliente, permitindo que os corretores se concentrem em vendas ao invés de tarefas administrativas. Com um faturamento de mais de R$ 3 milhões nos últimos 12 meses, a missão da startup é capacitar corretores, aumentar a eficiência operacional e estabelecer novos padrões de serviços no mercado de seguros.

Foto: da esquerda para a direita, os executivos da STOA, Luiz Sampaio (Cofundador), Leonardo Reis (CTO) e Eduardo Marcellini (CEO).