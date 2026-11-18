Companhia ocupa a 13ª posição geral na lista Fortune World’s Best Workplaces 2026, que reúne as 25 melhores empresas para trabalhar no mundo – A MetLife é a empresa de serviços financeiros e seguros sediada nos Estados Unidos mais bem posicionada na lista Fortune World’s Best Workplaces™ 2026, ocupando a 13ª posição geral. Este é o terceiro ano consecutivo em que a MetLife integra o ranking, resultado que reflete o compromisso da empresa em promover um ambiente de trabalho no qual os colaboradores possam se desenvolver, contribuir e colocar em prática o propósito da empresa.

“O reconhecimento como uma das melhores empresas para trabalhar no mundo e a posição de destaque, entre as empresas de serviços financeiros e seguros sediadas nos Estados Unidos, refletem a paixão e a dedicação dos nossos colaboradores, que colocam nosso propósito em prática todos os dias”, afirma Michel Khalaf, presidente e CEO da MetLife. “Nossa cultura é um dos nossos pontos fortes à medida que avançamos com a estratégia New Frontier. Quando nossos colaboradores têm oportunidades de desenvolvimento, podem contribuir e oferecer o seu melhor no trabalho, fazendo uma diferença real na vida dos nossos clientes e uns dos outros.”

A lista Fortune World’s Best Workplaces™ é altamente competitiva. Elaborada pelo Great Place To Work®, parceiro de pesquisa da Fortune, o ranking é baseado em análises rigorosas e nas avaliações confidenciais dos colaboradores. Para participar, as empresas devem possuir a certificação Great Place To Work Certified™, contar com pelo menos 5 mil colaboradores em todo o mundo e ter sido reconhecidas em, no mínimo, cinco listas regionais Best Workplaces™ em 2025 ou no início de 2026. A classificação considera o desempenho das organizações em comparação com outras empresas, tanto em seus mercados de atuação quanto globalmente.

“Um ambiente de trabalho positivo é construído a partir das experiências que as pessoas vivenciam todos os dias: sentir que recebem apoio no trabalho e na vida pessoal, que estão conectadas umas às outras e ao nosso propósito e que têm autonomia para contribuir com o futuro”, afirma Shurawl Sibblies, vice-presidente executiva e diretora de Recursos Humanos da MetLife. “Investimos em nossos colaboradores, que também ajudam a construir nossa cultura por meio de ideias, da colaboração e do apoio mútuo. Este reconhecimento celebra esse compromisso coletivo e nos incentiva a continuar ouvindo, aprendendo e evoluindo juntos.”

O reconhecimento global se soma a outras conquistas da MetLife como empregadora ao longo de 2026, incluindo sua presença entre as melhores empresas para trabalhar em 18 mercados e em rankings regionais ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a companhia integrou a lista Fortune 100 Best Companies to Work For® e conquistou a 8ª posição no ranking Fortune Financial Services & Insurance Best Workplaces™. Em ambos os casos, este é o quarto ano consecutivo em que a MetLife recebe o reconhecimento.

Saiba mais sobre as oportunidades de carreira e o ambiente de trabalho da MetLife no site de carreiras da companhia.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

Sobre a lista Fortune World’s Best Workplaces™

O Great Place To Work identificou os melhores lugares para trabalhar do mundo por meio da coleta e análise de mais de 9 milhões de respostas confidenciais a pesquisas, que representam as experiências de 23 milhões de colaboradores em todo o mundo em organizações com a certificação Great Place To Work Certified. As organizações são avaliadas por seus esforços para criar excelentes ambientes de trabalho e impactar positivamente pessoas e comunidades em diversos países ao redor do mundo. As empresas devem ter figurado em pelo menos cinco listas Best Workplaces na Ásia, na Europa, na América Latina, na África, na América do Norte ou na Austrália durante 2025 ou no início de 2026 e ter pelo menos 5.000 colaboradores em todo o mundo. Leia a metodologia completa.

Sobre a Fortune Media

Fortune é uma empresa global de mídia multiplataforma, construída sobre um legado de reportagens e informações confiáveis e premiadas para quem deseja tornar o mundo dos negócios melhor. De propriedade independente, a Fortune conta as histórias das maiores empresas do mundo e de seus líderes, assim como de uma nova geração de inovadores que impulsionam os negócios. Nos meios digitais e impressos, a Fortune mede o desempenho corporativo com base em parâmetros rigorosos e cobra responsabilidade das empresas em regiões ao redor do mundo.

Sobre o Great Place To Work

Como autoridade global em cultura organizacional, o Great Place To Work, uma empresa da UKG, reúne 30 anos de pesquisas pioneiras e dados para ajudar a transformar cada organização em um excelente lugar para trabalhar para todos. Sua plataforma proprietária e o modelo Great Place To Work ajudam as empresas a avaliar a experiência de cada colaborador, e os ambientes de trabalho exemplares conquistam a certificação Great Place To Work Certified e o reconhecimento em uma cobiçada lista Best Workplaces.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br.