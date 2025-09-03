Sou Segura figura entre as entidades parceiras do Conec 2025

A Sou Segura está entre as entidades parceiras da 20ª edição do Congresso de Corretores de Seguros (Conec 2025), que o Sincor-SP irá realizar entre os próximos dias 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP). “O Conec é um grande palco de networking e aprendizado do setor. Mas, é também um espelho das mudanças que estamos vivendo: cada vez mais mulheres corretoras de seguros estão presentes, liderando, inspirando e mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser”, afirma a presidente da Sou Segura, Liliana Caldeira.

Esta edição do congresso será dedicada a explorar como a transformação digital, através da Inteligência Artificial, está revolucionando a profissão dos corretores de seguros.

Com o tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, o evento vai preparar os profissionais para o futuro.

Ainda é possível garantir a vaga no Conec 2025 pela categoria “Visitante” e acompanhar as atrações. As inscrições vão encerrar na próxima quarta-feira, dia 10 de setembro, no site do evento, neste endereço eletrônico: https://conec.org.br/.