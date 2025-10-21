SindSeg RJ/ES e Sincor-RJ discutem projeto “Cidades Seguras” com a Prefeitura de Volta Redonda

Encontro teve a presença do prefeito, Antônio Francisco Neto, de parlamentares e de autoridades locais – Os presidentes do Sindicato das Seguradoras do RJ/ES (SindSeg RJ/ES), Saint’Clair Pereira Lima, e do Sindicato dos Corretores de Seguros do RJ (Sincor-RJ), Ricardo Garrido, reuniram-se em Volta Redonda, na última quinta-feira, dia 16, com o prefeito da cidade, Antônio Francisco Neto. Também participaram do encontro parlamentares e autoridades locais.

A pauta em discussão foi o projeto “Cidades Seguras”, desenvolvido pelo Sincor-RJ em parceria com o SindSeg RJ/ES. A iniciativa buscar levar os benefícios do universo dos seguros a cidades do interior. Com o apoio do poder público e de segmentos representativos da sociedade, as lideranças sindicais trabalham para colaborar no aprimoramento da política de segurança pública e no desenvolvimento econômico regional.

A reunião também contou com a presença do corretor e Delegado Sindical do Sul Fluminense do Estado do Rio, Luiz Henrique; do deputado estadual Munir Neto (PSD/RJ); do corretor da VR Seguros de Volta Redonda, Rodrigo Carvalho; do construtor e incorporador, Rafael Campos; e do diretor-presidente da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR), Edvaldo Silva.

Em seu sexto mandato à frente da prefeitura de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto apresentou os esforços que o município desenvolve para conquistar baixos índices de roubo de veículos e de residências por meio do uso de tecnologias de vigilância. A cidade conta com 400 câmeras fixas, incluindo leitores de OCR (que fazem identificação da placa de carros) e sete câmeras de reconhecimento facial.

A melhoria na segurança pública pode se reverter na redução do preço do seguro de veículos e de residências na cidade, ampliando os benefícios para a população local. Segundo o presidente do SindSeg RJ/ES, a iniciativa conjunta com o Sincor-RJ, que terá Volta Redonda como projeto-piloto, busca ampliar a cultura do seguro no estado do Rio Janeiro.

“Queremos mostrar o quanto o seguro pode ser usado para desenvolver as cidades. Eles podem ajudar a garantir a conclusão de obras, alargar as ofertas na área de saúde e em diversos outros segmentos. A proposta é criar um projeto-piloto em Volta Redonda e depois levá-lo a outras cidades do estado do Rio de Janeiro”, esclareceu Saint’Clair Pereira Lima.

Segundo o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ), Ricardo Garrido, o Projeto Cidades Seguras é uma iniciativa que aproxima o corretor de seguros dos desafios reais das cidades e da sociedade, implementando ações que beneficiam toda a população.

“O mercado de seguros ajuda a criar uma sociedade mais protegida, planejada e próspera. É através do seguro que vidas e negócios são resguardados e sonhos são construídos com segurança, fortalecendo o papel do seguro como ferramenta de desenvolvimento e proteção. O corretor de seguros tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado. Eles são protagonistas na proteção das pessoas e contribuem diretamente para o crescimento econômico, atuando como agentes de transformação e integração entre as pessoas, as empresas, o poder público e as soluções de proteção”, explicou Garrido.