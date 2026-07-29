Sinc Summit destaca inovação e Inteligência Artificial para corretores de seguros em São José do Rio Preto

O Sincor-SP realizou, no dia 21 de julho, a segunda edição do Sinc Summit – Inteligência que Conecta Oportunidades, reunindo corretores de seguros, executivos de seguradoras e especialistas no Ipê Park, em São José do Rio Preto. Ao longo de um dia de conteúdo, networking e troca de experiências, o evento reforçou como a combinação entre tecnologia e relacionamento humano está transformando a atuação dos profissionais da corretagem.

A programação foi aberta pelo presidente do Sincor-SP, Boris Ber, acompanhado pelos diretores regionais e pelo vice-presidente da Região 4, marcando o início de uma série de palestras voltadas ao desenvolvimento profissional dos corretores e às novas oportunidades de negócios.

Durante toda a programação, seguradoras e empresas parceiras compartilharam tendências, estratégias comerciais e soluções voltadas à evolução da corretagem. A Bradesco Seguros abordou a importância da proteção e do papel consultivo do corretor; a Maxpar apresentou os impactos da tecnologia na experiência do cliente; a CAPEMISA Seguradora destacou estratégias de planejamento comercial; a Porto mostrou como o cuidado humano pode se tornar um diferencial competitivo nas vendas; Yelum e HDI Seguros discutiram a geração de valor ao longo da jornada do cliente; e a Tokio Marine Seguradora demonstrou como a Inteligência Artificial e a tecnologia estão ampliando o papel do corretor na distribuição de seguros.

O grande destaque da programação foi a palestra “IA na prática: Inteligência que conecta oportunidades”, ministrada pelo especialista em Inteligência Artificial Rafael Altomare, que apresentou aplicações práticas da tecnologia para aumentar a produtividade, otimizar processos e fortalecer o relacionamento com os clientes.

“A Inteligência Artificial não substitui o corretor. Ela amplia sua capacidade de atender melhor, ganhar produtividade e dedicar mais tempo ao que realmente faz diferença: construir relacionamento e oferecer consultoria de valor ao cliente. Quando aprendemos a utilizar essas ferramentas de forma estratégica, conseguimos automatizar tarefas operacionais e concentrar nossa energia naquilo que nenhuma tecnologia substitui: compreender as necessidades das pessoas, gerar confiança e entregar soluções personalizadas. A IA deve ser vista como uma aliada para potencializar o trabalho do corretor e não para substituir sua atuação”, destacou Rafael Altomare.

Além das palestras, os participantes aproveitaram momentos de networking durante o welcome coffee, o almoço de negócios, as premiações e o happy hour de encerramento, fortalecendo o relacionamento entre corretores, seguradoras e parceiros do mercado.

Para o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, o sucesso da segunda edição confirma a proposta do evento de levar conhecimento e inovação para diferentes regiões do Estado. “O Sinc Summit nasceu para aproximar os corretores das principais transformações do mercado e mostrar que inovação e relacionamento caminham juntos. A Inteligência Artificial já faz parte da realidade das empresas, e nosso papel é oferecer conhecimento para que o corretor utilize essas ferramentas a seu favor, fortalecendo sua atuação consultiva, aumentando sua eficiência e criando novas oportunidades de negócios. O grande engajamento dos participantes em São José do Rio Preto demonstra que os profissionais estão cada vez mais preparados para liderar essa transformação e reforça a importância de levarmos esse conteúdo para todas as regiões do Estado”, afirmou Boris Ber.

Após o sucesso das edições de Piracicaba e São José do Rio Preto, o Sinc Summit segue consolidando sua proposta de conectar conhecimento, tecnologia e relacionamento, levando aos corretores de seguros conteúdos práticos, tendências e experiências que contribuem para o fortalecimento da corretagem e para a evolução do mercado de seguros em todo o Estado de São Paulo. Fonte: Sincor-SP