Aconseg-RJ: posse da diretoria reeleita é prestigiada pelas principais empresas e entidades do mercado

Diretoria reeleita toma posse em evento que consagrou a relevância das assessorias de seguros-RJ para o mercado – A diretoria reeleita da Aconseg-RJ tomou posse na terça-feira (28), em cerimônia que reuniu cerca de 200 pessoas, entre executivos das principais seguradoras, entidades do setor e assessorias. Luiz Philipe Baeta Neves foi reconduzido à presidência da entidade ao lado dos demais integrantes da diretoria.

Compromisso – Em seu discurso, Baeta Neves reafirmou o compromisso de fortalecer as parcerias com seguradoras e operadoras, ampliar oportunidades de negócios, investir na capacitação dos corretores e acompanhar a transformação tecnológica impulsionada pela Inteligência Artificial, preservando o relacionamento próximo e a excelência no atendimento. Também destacou como desafios a formação de novos talentos, a ampliação da cultura do seguro e a atuação integrada de todo o mercado.

O presidente ressaltou ainda que as assessorias associadas à Aconseg-RJ já movimentam cerca de R$ 3 bilhões em prêmios por ano, reforçando a importância do segmento para o desenvolvimento do mercado segurador. A cerimônia também homenageou seguradoras, operadoras, entidades e lideranças que contribuem para o fortalecimento das assessorias de seguros.

Homenageados – Na ordem, foram agraciadas a ALLIANZ, representada por Nelson Veiga (diretor Executivo Comercial); AMIL, representada por Luciana Calhau (vice-presidente Comercial); ASSIM, representada por Fábio Maia (diretor Comercial); AKAD, representada por Anderson Souza (Gerente de Canais – PME); BRADESCO, representada por Emanuel Paiva do Nascimento (da Bradesco Auto-Re) e Mauricio Silveira Da Rocha (da Bradesco Saúde/Odonto); HDI, representada por Eduardo Dal Ri (presidente); MAG, representada por Waldemir Couto Fiorio Junior (diretor Comercial Mercado); PORTO, representada por João Paulo Cunha (diretor Regional – RJ e ES); SULAMÉRICA, representada por Denise Carvalho (diretora); SUHAI, representada por Eduardo de Mello e Silva Grillo (diretor Executivo Comercial); TOKIO MARINE, representada por Luis Felipe Smith de Vasconcellos (diretor Estatutário); KLINI, representada por Marcello Lauria (diretor Comercial); e USEBENS, representada por Alex Frederico Dias (CEO).

Foram celebradas ainda a Universidade ACONSEG, representada pelo professor Wagner Attina (Decano); a Aconseg-SP e a Aconseg-MG, representadas por seus respectivos presidentes, Ricardo Montenegro e Jader Pereira de Abreu Filho. Por fim, houve uma condecoração especial a Sergio Carvalhaes de Brito, diretor comercial varejo RJ/ES, da Tokio Marine, pelo trabalho dedicado, de resultados excepcionais, junto às assessorias da Aconseg-RJ.

Lideranças – Outras personalidades das entidades do setor estiveram presentes ao evento, entre elas: a diretora da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), Gianni Moreira); o diretor da AECOR-RJ, Jayme Torres e a presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), Sonia Marra.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e que, em 2025, movimentou mais de R$ 3 bilhões em prêmios. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do RJ

Foto: Da esquerda para direita: Joffre Nolasco (primeiro tesoureiro); César Augusto Braga (primeiro secretário); Luiz Philipe Baeta Neves (presidente); Gilberto Villela (segundo secretário) e Jaqueline Duarte dos Santos Rocha (segunda tesoureira) – Foto: Rogério Santana