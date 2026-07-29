MAG Seguros leva experiência interativa para mais de 360 corredores na Maratá Night Race

Ação da seguradora distribuiu fotografias impressas aos atletas durante a prova, reforçando o incentivo ao esporte, à saúde e à qualidade de vida – A MAG Seguros marcou presença na Maratá Night Race, evento esportivo realizado na cidade de Itabaiana, em Sergipe, proporcionando uma experiência diferenciada aos participantes de um dos principais encontros de corrida de rua do estado. Com um estande interativo, a companhia recebeu mais de 360 visitantes e proporcionou aos atletas uma lembrança especial da prova: fotografias impressas registrando momentos da corrida.

A etapa reuniu aproximadamente 1 mil atletas, que participaram dos percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km. A competição contou com corredores iniciantes, experientes, atletas da categoria geral e Pessoas com Deficiência (PCDs), consolidando-se como um evento voltado à promoção do esporte, do bem-estar e da inclusão.

Além da corrida, a arena ofereceu uma programação de entretenimento e ativações promovidas pelos patrocinadores, criando um ambiente de integração entre atletas, familiares e apoiadores. No espaço da MAG Seguros, mais de 360 pessoas passaram pelo estande para participar da ação, que distribuiu fotografias impressas como recordação da participação na corrida. A iniciativa foi um dos destaques da noite, proporcionando aos corredores uma lembrança afetiva da prova e reforçando a proximidade da marca com o público.

“O esporte representa muito mais do que uma atividade física. Ele incentiva hábitos saudáveis, promove qualidade de vida, fortalece os laços entre as pessoas e inspira a superação de desafios. Para a MAG Seguros, participar de iniciativas como a Maratá Night Race é uma forma de estarmos próximos das pessoas em momentos marcantes, reforçando o nosso propósito de cuidar e proteger as pessoas em todas as fases da vida”, destaca Antônio Leitão, especialista em Longevidade do Instituto de Longevidade MAG.

A presença da MAG Seguros na Maratá Night Race reforça a estratégia da companhia de apoiar iniciativas que promovam saúde, bem-estar e longevidade, criando experiências que aproximam a marca dos participantes e de suas famílias.

Organizada pela Speed Sports e pela Speed Produções e Eventos, a Maratá Night Race Itabaiana reafirmou seu compromisso em oferecer uma experiência completa aos participantes, reunindo estrutura, segurança, entretenimento e incentivo à prática esportiva. A edição deste ano consolidou mais uma vez o evento como um dos principais encontros de corrida de rua do estado de Sergipe.