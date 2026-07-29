USEBENS amplia seu ecossistema de soluções e lança operação de Consórcio em parceria com a Rodobens

Nova vertical fortalece a proposta da companhia de oferecer aos corretores e assessorias soluções para proteção, planejamento financeiro e construção de patrimônio – A USEBENS SEGUROS inicia a sua atuação no mercado de consórcios por meio de parceria firmada com a Rodobens. A nova frente de negócios foi desenvolvida para ampliar o portfólio de soluções para corretores, assessorias e parceiros estratégicos, com a solidez de uma das mais tradicionais administradoras de consórcios do país.

A iniciativa, chamada USEBENS CONSÓRCIO, reforça a atuação da seguradora na construção de um ecossistema voltado à proteção, planejamento financeiro e formação de patrimônio. Com a nova operação, os parceiros da USEBENS passam a contar com uma solução completa para atender clientes interessados na aquisição planejada de imóveis, automóveis, veículos comerciais, motocicletas e serviços, por meio de uma modalidade reconhecida pela disciplina financeira e pelo potencial de construção patrimonial de longo prazo.

O movimento da seguradora posiciona seus representantes em um segmento em crescimento. Em 2025, 5,16 milhões de cotas de consórcio foram comercializadas, crescimento de 15% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Consórcios (ABAC). Para 2026, a perspectiva da associação é de um cenário positivo, por conta da conscientização sobre planejamento financeiro.

Segundo Alex Dias, CEO da USEBENS, o lançamento representa mais um passo importante na estratégia de expansão da companhia.

“Acreditamos que nossos parceiros precisam de soluções cada vez mais completas para atender seus clientes em diferentes momentos da vida. O consórcio se conecta diretamente com o propósito da USEBENS de promover proteção, planejamento e realização. Estamos ampliando nosso ecossistema para gerar mais oportunidades de negócios para corretores e assessorias e mais valor para os clientes finais. E estamos apenas começando.”

Sebastião Cirelli, Diretor de Consórcios da Rodobens, explica que a parceria é uma oportunidade vantajosa para todas as partes envolvidas, clientes, corretores, seguradora e administradora. “Enxergamos nesse acordo mais um importante canal para dar capilaridade a nossos produtos e promover o planejamento financeiro. A USEBENS e seus corretores passam a oferecer a seus clientes uma solução confiável e segura para conquistar seus objetivos”, afirma o executivo.

A parceria foi desenhada para ampliar a receita recorrente dos corretores e assessorias da seguradora, que receberão capacitação especializada. O time comercial da Rodobens também atuará no apoio da oferta do portfólio expandido de produtos, que também conta com um processo simplificado de venda.

O acordo também é uma oportunidade de fortalecer o relacionamento de longo prazo com os atuais clientes da seguradora. Voltados à construção de patrimônio, os consórcios da Rodobens estão alinhados à estratégia do parceiro, voltada a soluções de proteção patrimonial, unindo a cobertura de bens com o planejamento para aquisição dos mesmos.

O lançamento também reforça o posicionamento da USEBENS como uma empresa que busca constantemente inovação e diversificação de receitas para seus parceiros de distribuição, permitindo que corretores e assessorias ampliem sua relevância junto aos clientes por meio de soluções complementares ao seguro tradicional.

Sobre a USEBENS

A USEBENS é uma companhia especializada em soluções de proteção e serviços para o mercado segurador, desenvolvendo produtos, tecnologia e experiências voltadas para corretores, assessorias e clientes finais. Seu modelo de atuação combina inovação, relacionamento e geração de valor para toda a cadeia de distribuição.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros — consórcio, crédito, leasing e locação —, suportado por uma plataforma sinérgica que integra rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz e Hyundai, além de veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais.

Com sede em São José do Rio Preto e presença em todo o território nacional, a companhia acumula mais de 75 anos de atuação e é reconhecida pela solidez, inovação e consistência de seus negócios, sendo a única administradora de consórcios com classificação AA+(bra) pela Fitch Ratings. A empresa também se destaca pela sua cultura organizacional, figurando entre as melhores empresas para trabalhar, com certificação Great Place to Work (GPTW), ao entregar uma experiência completa a clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Foto: Alex Dias, CEO da USEBENS