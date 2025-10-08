Seguro PIX acompanha avanços tecnológicos e ganha papel essencial na proteção de transações financeiras

Produto passa por atualização e oferece cobertura para transferências eletrônicas indevidas – As transferências por PIX entraram na rotina do brasileiro e, em pouco mais de quatro anos, ultrapassaram os R$ 60 trilhões movimentados. A marca foi alcançada em fevereiro de 2025, de acordo com levantamento do Banco Central. A ferramenta começou a funcionar em novembro de 2020 e se consolidou como uma das principais formas de transferir dinheiro. Em 2024, foi registrado o recorde de transações, com R$ 26,46 trilhões que circularam por meio do PIX. O número é cinco vezes maior do que em 2021, primeiro ano em que funcionou em todo o período, e que teve cerca de R$ 5,2 trilhões em transferências.

A expansão do PIX e a sua facilidade de acesso nas transações digitais trouxeram o desafio, ao mercado segurador, de criar produtos sob medida para as novas demandas dos consumidores e, às empresas do setor financeiro, de oferecerem soluções e uma camada adicional de proteção aos seus clientes.

A AXA no Brasil, por exemplo, desenvolveu o Seguro PIX, um microsseguro criado há cerca de cinco anos para ampliar a proteção a usuários em situações de perdas financeiras decorrentes de transações, em casos de sequestro relâmpago, coação ou extorsão. O produto passou a ser distribuído por meio de importantes parceiros, como Banco Sofisa.

“A proteção financeira precisa acompanhar a evolução tecnológica dos meios de pagamento. O Seguro PIX é uma resposta concreta a esse cenário, pois oferece amparo em situações que, infelizmente, têm se tornado mais frequentes. Nosso objetivo é ampliar o acesso à proteção e garantir mais tranquilidade para o consumidor nas suas transações do dia a dia”, afirma José Eduardo Maiorano, Diretor de Parcerias da AXA no Brasil.

Além de reforçar seus processos internos de segurança e as orientações preventivas aos usuários, o Banco Sofisa acredita que o Seguro PIX supre uma necessidade maior de segurança, com a adesão que reflete uma mudança importante na forma de consumo e nos hábitos de pagamento no Brasil.

“As novas tecnologias são grandes aliadas para a organização financeira dos consumidores, mas, ao mesmo tempo que surgem, novas medidas de segurança devem ser adotadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas. O mercado tem atuado incisivamente nesse sentido e nós, do Banco Sofisa, investimos continuamente na proteção do ambiente digital, garantindo que nosso aplicativo proporcione uma experiência segura e confiável. Além disso, oferecemos soluções sofisticadas, alinhadas ao perfil e às necessidades dos nossos clientes, em parceria com a AXA no Brasil”, afirma André Jatene, Superintendente Executivo Comercial do Banco Sofisa.

Outro produto da AXA, o Bolsa Protegida com PIX, contempla essas novas necessidades da população e cobre casos de roubo ou subtração de bolsas e mochilas, incluindo proteção para os itens que estiverem dentro deles, como cartões físicos, celular, óculos, chaves (com reposição de fechaduras) e documentos como CNH e passaporte.

Segundo dados da CNseg, os microsseguros de danos tiveram uma alta de 8,1% no período de janeiro a novembro de 2024 em relação aos mesmos meses de 2023.

Bolsa Protegida e o Seguro PIX – o que é importante saber?

Na hora de contratar esses tipos de proteção, é essencial que o/a consumidor/a esteja bem-informado/a sobre alguns pontos-chave:

Cobertura detalhada

Entenda exatamente o que está coberto pelo seguro. No caso do Seguro PIX, por exemplo, normalmente estão incluídas situações como transferências realizadas sob coação. Já o Bolsa Protegida cobre o roubo ou subtração da bolsa e seus conteúdos, desde que cumpridos os critérios previstos na apólice.

2.Franquias e limites de indenização

Verifique se há franquia (valor que você paga antes de receber a indenização) e quais os valores máximos que o seguro cobre em caso de sinistro.

3.Comunicação do sinistro

Informe-se sobre como acionar o seguro em caso de necessidade. Um processo simples e digital pode ser um diferencial importante.

4.Leitura da apólice

Leia sempre a apólice do seguro. Ela contém todas as condições, direitos e deveres tanto do segurado quanto da seguradora.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Sobre o Sofisa:

Fundado em 1961, o Banco Sofisa é uma instituição financeira inovadora e dinâmica. Com atendimento especializado e capilaridade em todas as regiões do Brasil, tem forte atuação no processo de análise e concessão de crédito para empresas de médio porte (Middle Market) e vem expandindo a sua carteira entre clientes de outros portes.

Por meio do Sofisa Direto, o primeiro banco 100% digital e com tarifa zero do Brasil, oferece também uma experiência bancária completa para pessoas físicas, com segurança e um portfólio diversificado de soluções financeiras. Destaca-se por uma assessoria financeira imparcial em suas recomendações e uma das melhores curadorias de produtos de investimento em renda fixa do mercado, além de produtos de crédito, cartões, conta digital e assessoria financeira.

Além da qualidade no atendimento, medida constantemente junto aos clientes, o Banco Sofisa foi reconhecido, em 2023, como o melhor banco do país pelo ranking Melhores Bancos do Mundo da Forbes USA e, pelo terceiro ano consecutivo, ganhou o Prêmio Finanças Mais do Estadão em Middle Market. Em 2025, a instituição foi novamente reconhecida entre os melhores bancos brasileiros no ranking Melhores Bancos do Mundo 2025, da revista Forbes USA (The World’s Best Banks 2025).

Foto: André Jatene, Superintendente Executivo Comercial do Banco Sofisa.