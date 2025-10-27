Seguro educacional da Bradesco Vida e Previdência é reconhecido pelo terceiro ano consecutivo com o Prêmio Top Educação

Premiação chancela o compromisso da companhia em apoiar a educação com soluções de proteção e planejamento financeiro – A Bradesco Vida e Previdência foi reconhecida, pelo terceiro ano consecutivo, com o primeiro lugar do Prêmio Top Educação, promovido pela Revista Educação há 19 anos. O mérito chancela o compromisso da companhia em apoiar instituições de ensino e famílias em períodos de dificuldade financeira e imprevistos, proporcionando mais tranquilidade.

“Ser reconhecido pela terceira vez seguida reforça o nosso propósito de apoiar a educação com soluções de proteção e planejamento financeiro. Nosso seguro educacional é uma ferramenta estratégica para que sonhos e planos não sejam interrompidos mesmo diante de dificuldades”, pontuou Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência

O seguro educacional pode ser oferecido por instituições de ensino de nível básico (fundamental e médio) e superior (graduação e pós-graduação). Já para adultos que financiam seus próprios estudos, o produto é uma segurança em situações de perda de renda por desemprego, para assalariados, e por incapacidade física, para autônomos.

A cerimônia de premiação ocorreu em São Paulo, na última quarta-feira, dia 22 de outubro, e contou com a presença de Alessandro Malavazi e André Motta, gerente sênior da área de Produto da companhia. À ocasião, foram anunciados vencedores em 26 categorias como as marcas mais lembradas do setor educacional.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.