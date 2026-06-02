Relatório de Sustentabilidade da AXA no Brasil aponta crescimento de 92% no portfólio de energia

Documento eleva a transparência da companhia ao nível global do Grupo AXA e consolida resultados que mostram como a sustentabilidade impulsiona receita – A AXA no Brasil publicou seu Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2025. Esta edição apresenta um avanço significativo ao incorporar os indicadores da European Sustainability Reporting Standards (ESRS), padrão vinculado à diretiva europeia CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e referência global do Grupo AXA. A adoção de novos padrões internacionais, somada à manutenção da aderência ao Global Reporting Initiative (GRI) e à Circular nº 666/2022 da Susep, eleva o nível de transparência e comparabilidade da companhia ao mesmo patamar de operações globais.

O relatório consolida a nova estratégia local de sustentabilidade da companhia e destaca sua participação ativa na COP30, em Belém, oportunidade em que a AXA defendeu o setor segurador como viabilizador financeiro da transição climática.

“Nossa visão de futuro revela que o seguro é um componente indissociável da resiliência econômica e ambiental. Acreditamos que o papel da seguradora vai além da compensação financeira. Este relatório reforça nossa estratégia de transformar o setor em uma ferramenta de inteligência climática, premissa que levamos à nossa participação na COP30, demonstrando nossa capacidade de viabilizar projetos de baixo carbono e a transição da sociedade, nos posicionando como agentes de prevenção”, destaca Erika Medici, CEO da AXA no Brasil.

O amadurecimento estratégico da seguradora refletiu diretamente nos resultados comerciais e operacionais ligados à mitigação climática. Com o AXA Verde, pilar estratégico de negócio que adapta o portfólio de produtos com atributos ASG, a empresa registrou um crescimento de 92% na carteira de energia na comparação com 2024, segmento que passou a representar 24% da linha Property. Em suas operações, o foco no chamado “sinistro verde” evitou o deslocamento de mais de 293 mil quilômetros graças a vistorias remotas e esteiras de fast track. A companhia também reportou um alto índice de reparabilidade (91%), com 1.191 itens que deixaram de ser descartados.

Na gestão da própria pegada de carbono, a companhia adotou oficialmente uma metodologia GHG Protocol no inventário de emissões (escopos 1, 2 e 3). O ganho principal deste movimento é termos uma abordagem que considera o cenário do país e nos fornece maior acuracidade nas informações. Já no eixo social, a publicação apresenta recorde histórico de voluntariado: 77% dos colaboradores participaram de 24 iniciativas ao longo de 2025, totalizando mais de 4.200 horas.

Segundo Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil, a maturidade das métricas abre portas para um diálogo mais aprofundado com a sociedade. “O padrão ESRS reforça nosso compromisso de prestar contas com máximo rigor. Essa governança sólida serve de base para o que realmente importa, que é o impacto que geramos. Batemos nosso recorde absoluto alcançando 77% de engajamento do nosso time em ações de voluntariado. Consolidamos também nosso compromisso estrutural com a equidade, no qual as mulheres já representam 53% do nosso quadro de colaboradores”, pontua.

Os avanços presentes neste segundo relatório reforçam o compromisso da nova estratégia de sustentabilidade da companhia, lançada em 2025, garantindo que o progresso da sustentabilidade nacional seja mensurável, público e promova um legado de proteção e impacto positivo.

A segunda edição do Relatório de Sustentabilidade da AXA no Brasil está disponível na íntegra em axa.com.br ou clicando aqui.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em mais de 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

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Foto: Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil