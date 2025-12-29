Projeto “Seguros entre Linhas” lançará livros sobre Direito do Seguro no Brasil e Comunicação, Marketing & Tecnologia em 2026!

A EnterBooks Edições (Editora da Agência Seg News) prepara o lançamento de dois livros em 2026. Os títulos (publicações impressas e em e-books) “DIREITO DO SEGURO NO BRASIL – Escritórios, Personalidades & Marcas em Destaque!” e Comunicação, Marketing & Tecnologia no Setor de Seguros deverão ser lançados entre março e abril de 2026 com ampla divulgação nos site e redes sociais da Agência Seg News (www.agenciasegnews.com.br).

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

WhatsApp: 11 934157357

(*) Foto: Lançamento do livro “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil” (Outubro 2025)