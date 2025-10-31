Projeto Seguros entre Linhas lança livro sobre Seguro Garantia em evento realizado em São Paulo!

A nova publicação “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil”, é fruto da colaboração de 24 Coautores especialistas no tema e faz parte do Projeto Seguros entre Linhas. O projeto é uma iniciativa da EnterBooks Edições, editora da Agência Seg News. A coordenação técnica ficou à cargo de Carolina Vieira, CEO da Olive Seguros e a editorial do jornalista Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News. O Coquetel de lançamento aconteceu no dia 29 de outubro no Buffet Red Pepper Eventos (Instituto de Engenharia em São Paulo) e contou com a presença de coautores e foi prestigiado por muitos profissionais atuantes no segmento.

Os interessados podem adquirir o livro no link:

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/livro-desenvolvimento-e-importancia-do-seguro-garantia-no-brasil/