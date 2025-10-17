Projeto brasileiro da Sou Segura conquista prêmio global da Lockton

A iniciativa vai financiar bolsas de pós-graduação para mulheres do mercado de seguros que não têm condições de arcar com os estudos – O Brasil conquistou destaque global com o reconhecimento da Sou Segura (Associação das Mulheres do Mercado de Seguros) no Lockton Cares Community Impact Award 2025, prêmio internacional promovido pela Lockton, maior corretora de seguros independente do mundo. O projeto foi contemplado com US$ 50 mil para financiar bolsas de pós-graduação e MBA destinadas a mulheres do setor que não têm condições financeiras de investir em formação continuada.

A iniciativa nasce de um propósito claro: democratizar o acesso à educação de qualidade e contribuir para o aumento da representatividade feminina em cargos de liderança no setor de seguros. “A educação é a base da transformação. Este prêmio, que foi inscrito por Simone Ramos, diretora de Portos e Logística da Lockton Brasil e diretora de Programas Institucionais da Sou Segura, representa não apenas o reconhecimento de um trabalho coletivo, mas também a chance de abrir caminhos para mulheres que, muitas vezes, precisam escolher entre trabalhar e estudar”, ressalta Ana Carolina Mello, Conselheira Consultiva da Sou Segura.

Com o investimento, dezenas de profissionais poderão dar continuidade aos estudos, ampliando suas perspectivas de carreira e reforçando a presença de mulheres em posições estratégicas. “Poder contribuir para que elas tenham acesso à formação que merecem é um compromisso que vai além das fronteiras do nosso setor”, afirma Ana.

Fundada em 2018, a Sou Segura atua no fortalecimento da equidade de gênero no mercado por meio de mentorias, capacitação e redes de apoio. A associação já impactou centenas de mulheres em todo o país e se tornou referência por promover projetos estruturantes, como o programa Juntas por Elas e o livro Fala Mulher. Agora, o novo programa de bolsas se soma a essas iniciativas como mais um passo para transformar realidades e criar pontes de oportunidade.

“A representatividade é um ponto de partida, não de chegada. Nosso desafio é garantir que as mulheres tenham acesso às mesmas oportunidades de crescimento e preparo para assumir posições estratégicas. É assim que transformamos a presença feminina em liderança efetiva e em impacto real para o setor”, analisa Ana.

O Lockton Cares Community Impact Award, criado em 2023, reconhece anualmente 17 organizações sem fins lucrativos em mais de 125 países, avaliando impacto, abrangência e relevância social das ações. O processo de seleção é conduzido por um comitê global que inclui a família Lockton, reforçando o prestígio e a seriedade do prêmio. “Com a premiação, a Sou Segura reforça seu papel como agente de transformação e mostra que a equidade de gênero é também uma estratégia de desenvolvimento para o setor, para as empresas e para toda a sociedade”, enfatiza Ana.

De acordo com um estudo da McKinsey & Company, empresas com maior diversidade de gênero na liderança têm 25% mais chances de alcançar rentabilidade acima da média de seus pares. “Essa evidência reforça a importância de iniciativas como a da Sou Segura, que investem em educação como vetor para a inclusão e o desenvolvimento sustentável do setor de seguros”, pontua Ana.

Sobre a Ana Carolina Mello

Ana Carolina Mello é Conselheira Consultiva da Sou Segura e sócia-diretora da Avanza. Especialista com mais de 20 anos de atuação em seguros, Ana construiu sua carreira em grandes multinacionais e, depois, empreendeu na criação de novos modelos de negócio.

Sua experiência em programas mundiais de seguros e em empresas de diferentes culturas corporativas (americanas, europeias e brasileiras) deu a ela uma visão holística do setor, que integra comercial, financeiro, técnico e estratégico. Ana se destaca como voz ativa em debates sobre inovação, digitalização e automação no mercado de seguros, além de atuar como defensora da profissionalização da corretagem, mostrando que ser corretor é uma carreira de impacto, com potencial de crescimento e relevância no ecossistema de seguros no Brasil.

Sobre a Sou Segura

A Sou Segura é uma associação sem fins lucrativos criada em 2018 para promover a equidade de gênero no mercado de seguros. Com iniciativas como mentorias, fóruns de discussão e capacitação, a entidade já impactou centenas de mulheres em todo o Brasil, incentivando seu crescimento pessoal e profissional.

Sobre a Lockton

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 125 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Atualmente, oferece de maneira global soluções de riscos, benefícios e seguros por meio de seus 10 mil colaboradores e administra uma carteira de mais de 65 mil clientes.

Da esquerda para a direita: Felipe Leão de Moura, José Otavio Sampaio (Lockton); Ana Carolina Mello, Simone Ramos e Camila Maximo Davoglio (Sou Segura); e Vanessa Cabral e Eduardo Lucena (Lockton).

