Programa Ganha Mais, da Sancor Seguros, conquista prêmio de destaque

Na última sexta-feira, 30, a Sancor Seguros foi destaque no Prêmio Seg News – Destaques do Setor de Seguros & Tecnologia, ao receber o troféu na categoria “Destaque em Programas de Relacionamento com os Corretores de Seguros”. A premiação, que valoriza iniciativas de excelência no setor segurador, reforça o compromisso da companhia com os profissionais de corretagem.

A cerimônia aconteceu em São Paulo e reuniu profissionais em uma noite de celebração e reconhecimento. Representando a Sancor, quem subiu ao palco foi Sandro Moraes, superintendente comercial da Regional São Paulo. Em seu discurso, ele destacou a importância de estar ao lado dos corretores, ouvindo, apoiando e construindo juntos.

“O corretor é fundamental na nossa estratégia de mercado. Por isso, estamos construindo bons relacionamentos, ouvindo com atenção e estabelecendo parcerias. Este prêmio é reflexo do trabalho coletivo, da confiança mútua e da nossa dedicação com quem faz a diferença”, afirmou Moraes.

Com uma atuação próxima, a Sancor tem se destacado pela forma como apoia os corretores, com treinamentos contínuos, suporte técnico qualificado, campanhas comerciais e, principalmente, um atendimento humanizado. Esse esforço posiciona a companhia entre as referências do mercado no fortalecimento da atuação comercial em todo o país.