Prêmio Seg News será realizado no dia 30 de maio com o apoio de destacadas mídias do setor!

CQCS, Seguro Total e Universo do Seguro estarão presentes – O evento acontencerá nas dependências do tradicional Instituto de Engenharia (Auditório e Restaurante), em São Paulo, e já tem confirmadas as participações das mídias especializadas CQCS, Revista Seguro Total e Universo do Seguro na cobertura do evento. O Prêmio Seg News 2025 homenageará mais de 20 empresas e personalidades do mercado e também será comemorado os 20 anos de atuação da Agência Seg News e do Centro de Capacitação Profissional Seg News!