Prêmio Seg News 2026 homenagem aos destaques do mercado será no dia 22 de Maio!

O Prêmio Seg News é hoje um dos principais eventos de reconhecimento de executivos e empresas do mercado de seguros. Em sua 19a Edição, tem como objetivo homenagear os destaques do setor: Seguradoras, Resseguradoras, Corretoras de Seguros, Assistência 24 Horas etc. O Prêmio Seg News – Produtos, Marketing, Serviços e Tecnologia é realizado pela Agência Seg News desde a sua fundação, em 2005. A premiação é sempre justificada pela excelência na prestação de serviços, produtos diferenciados, planejamento e execução das suas estratégias de marketing, entre outros diferenciais apresentados pelas empresas que participam e recebem o Prêmio Seg News!

Data: 22 de Maio de 2026

A partir da 19a Edição, o Prêmio Seg News contará com uma novidade. Serão premiadas empresas do segmento de tecnologia que tenham contribuído com soluções em diversos setores do mercado, tais como: Subscrição de Risco; Emissão de Apólices; Inteligência Artifical (IA); Soluções para Aviso e Regulação de Sinistros; Rastreamento de Veículos e Cargas…

O evento foi realizado no dia 30 de Maio de 2025

A Agência Seg News foi criada em janeiro de 2005 com o objetivo de se posicionar como um dos principais veículos de midia especializada do setor de seguros. Hoje é uma referência em termos de divulgação e também de intercâmbio entre os profissionais de companhias de seguros, corretoras de seguros, advogados especializados entre outros segmentos. O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews), que é um dos pilares da Agência Seg News, também foi lançado em 2005 e conta hoje com mais de 30 profissionais do setor que nos apoiam através de apresentação de palestras em Fóruns de Debates, Seminários, Workshops e Cursos On Line sobre temas importantes como: Seguro Garantia, Seguro de Transportes, Seguros Property, Riscos de Engenharia, Seguros Agro, Lucros Cessantes, Riscos Cibernéticos, Regulação de Sinistros, Vistoria etc. Todos os eventos concedem Certificados aos participantes. No período de 20 anos de atuação, o CCPSegNews já realizou mais de 300 eventos, portanto, trata-se de um grande diferencial da Agência Seg News por ser uma referência de especialização, já que nossos colaboradores também escrevem artigos e colaboram com a ampliação da cultura do seguro e desenvolvimento profissional do mercado…

