Pottencial Seguradora integra ranking GPTW de melhores empresas para se trabalhar

A Pottencial Seguradora, empresa líder no mercado brasileiro de Seguro Garantia e vice-líder em Seguro Fiança Locatícia, entrou pela primeira vez no ranking das Melhores Empresas Para Trabalhar promovido pela Great Place To Work® (GPTW) na categoria Instituições Financeiras. A companhia foi considerada a 10ª melhor para se trabalhar entre as seguradoras brasileiras de médio porte. A premiação foi concedida em 12 de agosto, em evento realizado em São Paulo.

Para Carlos Ferreira Quick, vice-presidente da Pottencial Seguradora, “essa premiação representa um marco muito importante para todo o nosso time. Como seguradora, nós cuidamos de pessoas, então nada melhor do que cuidar das pessoas dentro de casa também. Esse reconhecimento reforça o quanto é essencial promovermos um ambiente positivo, em que as pessoas gostem de estar e queiram assumir desafios, construir, crescer. Nós temos na nossa equipe pessoas que se conectam aos nossos valores e isso faz diferença. Em nome da Pottencial, posso dizer que estamos bastante orgulhosos e satisfeitos”.

Para Mariana Dória, gerente de RH da Pottencial Seguradora, a conquista é fruto de um trabalho baseado na vivência diária dos valores da empresa por todos os colaboradores. “Fazer parte desse grupo seleto de empresas que comungam do mesmo valor – cuidar das pessoas, nos reforça que estamos no caminho certo e que o investimento genuíno no capital humano é muito recompensador. E essa conquista é uma celebração aos tantos Pottes que, diariamente, colocam a nossa missão de proteger o que é valor para nossos clientes, em prática com tanta dedicação, responsabilidade e paixão”.

Reconhecida internacionalmente pela sua credibilidade, a Certificação GPTW foi criada na década de 1980 e é conquistada após um diagnóstico do clima organizacional, baseado na percepção dos colaboradores das empresas e organizações que se inscrevem para obter o selo. Por meio de uma pesquisa anônima e sigilosa, é possível identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria. Para participar do ranking das melhores empresas para se trabalhar é necessário que a empresa já tenha a certificação.

Sobre a Pottencial Seguradora

A Pottencial Seguradora atua desde 2010 no mercado e tem como propósito proteger o que é valor para as pessoas. Focada no cliente, busca tornar a contratação de seguros mais ágil e simples, garantindo proteção, segurança e tranquilidade para pessoas e patrimônios. Líder nacional em Seguro Garantia e vice-líder em Fiança Locatícia, destaca-se pela confiança e qualidade dos serviços, sempre inovando na forma de proteger o que realmente importa, com soluções cada vez mais eficientes, contando também com os seguros de Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia, entre outros.

Foto: Carlos Ferreira Quick e Mariana Dória no evento GPTW – Créditos – Pottencial Seguradora