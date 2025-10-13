Porto Alegre se prepara para celebrar os protagonistas do mercado segurador no 23º Troféu JRS

Tradicional premiação chega à sua 23ª edição com convites esgotados, votação popular em andamento e ativações especiais dos patrocinadores Safira – No dia 17 de outubro, o Vista Pontal, em Porto Alegre (RS), será palco da 23ª edição do Troféu JRS — uma das premiações mais tradicionais e aguardadas do mercado de seguros brasileiro. Realizado pelo Grupo JRS, o evento reunirá executivos, corretores, entidades e personalidades de todo o país para homenagear quem se destaca pelo trabalho, inovação e liderança no setor.

Para Júlia Senna, CEO do Grupo JRS, a longevidade do Troféu é um reflexo da força do setor. “Este evento acontece há 23 anos de forma ininterrupta. Mesmo nos períodos mais desafiadores, como durante a pandemia, mantivemos essa tradição com segurança — em 2020 realizamos a cerimônia no formato drive-in, no Aeroporto Internacional de Porto Alegre. O Troféu JRS é mais do que uma premiação: é um símbolo da união, da resiliência e da capacidade de transformação do nosso mercado”, destaca.

Os convites para a cerimônia estão esgotados há duas semanas, reforçando a relevância do Troféu JRS no calendário do mercado. Enquanto isso, as categorias de Voto Popular seguem movimentando o setor: a votação acontece exclusivamente pelo Canal Oficial do JRS no WhatsApp, até 15 de outubro, permitindo que profissionais e empresas de todo o Brasil participem ativamente da escolha dos destaques do ano. Os vencedores serão revelados no palco do Vista Pontal, em uma noite marcada por reconhecimento, emoção e celebração.

Neste ano, o Troféu JRS apresenta a categoria Safira, ampliando oportunidades de visibilidade e relacionamento para as marcas. Os patrocinadores Safira — Icatu, Rio Grande, Grupo Bradesco Seguros (Bradesco Seguros, Bradesco Auto/RE e Bradesco Vida e Previdência), Grupo HDI e Yelum — contarão com ativações especiais ao longo da programação, reforçando o caráter inovador e dinâmico do evento.

A lista do time campeão de patrocinadores também inclui: Diamante: MAPFRE, Gente Seguradora e Europ Assistance Brasil. Ouro: Sabemi. Prata: Azos, Aplicap, Grupo Fetra, Patzlaff Corretora de Seguros, Prudential, Sancor, SulAmérica, Tokio Marine e Omint. Bronze: Atuária Brasil, Cabergs, CAPEMISA, CJosias e Ferrer, Ducon, ExperMed, GBOEX, Grupo MBM, Sincor-RS, Solaris e Trinca.

A edição 2025 promete experiências sofisticadas, momentos emocionantes e conteúdos multiplataforma pelos canais do JRS, conectando o país inteiro a essa grande celebração.

O evento também marca os 25 anos de atuação do Grupo JRS, reforçando seu compromisso de comunicar, conectar e valorizar o mercado de seguros brasileiro.