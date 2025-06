Parceira do Agronegócio: Sancor Seguros celebra reconhecimento no Insurance Corp Awards

A Sancor Seguros acaba de ser reconhecida como “Seguradora Especializada na Atividade Rural e Agronegócio” pelo 2025 Insurance Corp Awards, uma das premiações mais respeitadas do setor. O título consagra o trabalho consistente da companhia em um dos segmentos mais desafiadores do mercado brasileiro.

Segundo Martin Pacheco, Superintendente de Agronegócio, esse reconhecimento reflete um conjunto de diferenciais que têm consolidado a atuação da Sancor no campo. “Ter uma equipe de peritos própria que nos permite trabalhar de forma mais assertiva com relação às normas e modalidades de trabalho que a área de Agro quer desenvolver ou potencializar”, destaca.

Modelo operacional pensado para o campo

Com atuação focada no agronegócio, a Sancor adota um modelo de operação que privilegia o relacionamento direto com o produtor, cooperativas e corretores. A companhia mantém uma estrutura de atendimento próxima e acessível, que se reflete em rapidez na resposta, clareza nas comunicações e apoio técnico nos momentos mais críticos — como nas ocorrências de sinistros por intempéries.

Além disso, a seguradora investe na formação contínua de sua equipe de campo e no uso de tecnologia de ponta para garantir padronização e confiabilidade nos processos. O uso de laudos digitais, vistorias prévias, imagens de satélite e ferramentas de monitoramento climático contribui para uma operação mais eficiente e transparente, reduzindo a margem para dúvidas e acelerando o pagamento das indenizações.

Casos reais: resposta rápida diante de perdas

Cibele Carolina, coordenadora de Subscrição Rural da seguradora, compartilha episódios concretos que evidenciam o diferencial da atuação da Sancor. Em um evento de granizo em lavouras de milho no Paraná, a equipe conseguiu concluir os laudos em tempo recorde, e o produtor recebeu a indenização antes mesmo do vencimento das parcelas do financiamento da próxima safra. Já no Rio Grande do Sul, diante das enchentes que devastaram plantações, a seguradora mobilizou peritos de outras regiões para garantir agilidade no atendimento e mitigar os impactos financeiros dos produtores atingidos.

“Nosso diferencial está na atuação da equipe tanto em campo quanto interna, que oferece orientação técnica, acompanhamento próximo e suporte contínuo, reforçando nosso papel de parceiro estratégico do agro em todos os momentos”, afirma a coordenadora.

Sustentabilidade diante de eventos climáticos extremos

O aumento dos eventos climáticos severos tem exigido adaptações importantes. Alexandre Taho, Coordenador Comercial Agro, aponta que a companhia vem aprimorando seus modelos de precificação, análise de risco e customização de coberturas, sempre com o olhar na sustentabilidade do negócio e na proteção real ao produtor rural.

A companhia se prepara de forma constante para cenários complexos, investindo em inteligência climática e gestão de dados. A meta é garantir que o atendimento — seja no campo, seja no pagamento de sinistros — continue ágil e eficiente, mesmo diante de catástrofes naturais.

“Nosso compromisso é seguir lado a lado com os nossos parceiros, Cooperativas, Corretores e Bancos e produtor rural, atendendo as necessidades de cada realidade empresarial e produtiva. Mantendo os valores de transparência e agilidade que nos diferenciam na procura de novas soluções que contribuem para a resiliência do agronegócio diante das mudanças climáticas”, conclui Alexandre.