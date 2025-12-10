Mobili conquista o Prêmio Reclame AQUI pelo segundo ano consecutivo

Associação de proteção veicular se consolida como a referência em atendimento – A Mobili – uma das principais associações de proteção veicular do Brasil – conquistou pelo segundo ano consecutivo o prêmio Reclame AQUI na categoria ‘proteção veicular’. A cerimônia de premiação foi realizada nesta segunda-feira (08.12), em São Paulo, e reuniu centenas de empresários de diversas cidades do país.

Considerada uma referência, a premiação é o maior reconhecimento de reputação e atendimento do Brasil. Em sua 15ª edição, o evento registrou números recordes mais uma vez. Foram mais de 29,6 milhões de votos de consumidores, com duas mil empresas inscritas e 300 delas sendo premiadas.

“Os números dão a dimensão do que esse prêmio representa e como é difícil conquistá-lo, ainda mais pela segunda vez consecutiva. Essa premiação reforça o nosso compromisso em buscarmos o reconhecimento e a confiança do consumidor, o que é muito importante para qualquer empresa, especialmente para nós que operamos no segmento de proteção veicular”, disse Rodrigo Rocha, presidente da Mobili.

“Dois anos, duas vitórias e a Mobili é novamente vencedora do prêmio Reclame Aqui. Fomos coroados pela nossa reputação, transparência e por colocar os nossos associados em primeiro lugar. Essa é uma vitória de centenas de colaboradores, de milhares de associados que acreditam numa causa e no propósito de trabalho. Fico extremamente honrado de participar e feliz em poder vivenciar tudo isso. Não é uma caminhada fácil, foi um trabalho árduo, mas o resultado recompensa. Em 2026, vamos firmes novamente”, afirmou Gustavo Rocha, diretor executivo da Mobili.

Vale lembrar que as empresas participantes são escolhidas pela equipe do Reclame AQUI com base em sua avaliação na plataforma, através de alguns critérios como quantidade de reclamações, tempo de resposta, solução das reclamações e satisfação dos clientes. Para participar da premiação, a empresa precisa ter uma boa ou ótima reputação nos primeiros seis meses do ano.

Atualmente, a Mobili possui também o selo RA 1.000, concedido pelo Reclame AQUI para empresas que possuem excelente reputação entre os consumidores. Nos últimos seis meses, a nota da empresa é 9.5, numa escala que vai de zero a dez.

Sobre a Mobili

Desde 2017, a Mobili atua oferecendo proteção veicular para carros e outros meios de locomoção. Reconhecida por dois anos consecutivos como a melhor empresa do setor pelo Prêmio Reclame AQUI, a associação consolida a sua posição como referência nacional em excelência de atendimento e soluções que acompanham a evolução do mercado e a necessidade dos associados.

Foto: Rodrigo Rocha, presidente da Mobili