MetLife é reconhecida em duas categorias no Troféu Gaivota de Ouro 2025

A MetLife Brasil foi destaque na cerimônia realizada em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 09 de outubro. A companhia levou duas premiações na edição deste ano do Troféu Gaivota de Ouro: “Inovação e Tecnologia”, com a MetLife Xcelerator, e “Alta Performance”, com a iniciativa “MetLife Day”, realizada pela unidade de negócios de Dental.

O prêmio, que há 25 anos celebra empresas, entidades e profissionais que contribuem para a evolução da indústria de seguros no Brasil, é motivo de orgulho para a MetLife, que investe continuamente em inovação, digitalização de processos, personalização da oferta e no relacionamento com seus parceiros de negócios e rede credenciada.

MetLife Xcelerator, democratizando o acesso aos seguros

Criada para acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras de seguros na América Latina em 2023, a MetLife Xcelerator possibilitou que mais de 6 milhões de apólices fossem emitidas em países como Brasil, México e Chile. Ao aproximar o seguro da vida cotidiana das pessoas e ofertar produtos que façam sentido de forma simples, dentro da sua experiência de compra, a MetLife Xcelerator democratizou o acesso aos seguros por meio de 25 parcerias estratégicas em plataformas de e-commerce, carteiras digitais, bancos ou aplicativos de serviços; o que já representa mais de U$ 344 milhões em prêmios, segundo o último levantamento em agosto deste ano.

“Temos trabalhado com o objetivo de acelerar o desenvolvimento do ecossistema de seguros na América Latina. Neste contexto, o embedded insurance surge como uma ferramenta concreta e escalável para democratizar a proteção financeira, integrando-a diretamente nos ambientes digitais que as pessoas utilizam em seu dia a dia. Receber esse prêmio apenas reforça que estamos no caminho certo para impulsionar o mercado e impactar a vida das pessoas”, comentou Paula Toguchi, Business Solutions Lead da unidade MetLife Xcelerator.

Crescimento da unidade de negócios Dental

Com atuação em todo o país por meio de sua rede credenciada e pela distribuição dos planos odontológicos com o apoio de parceiros e corretores, o Dental tem sido motivo de orgulho para a MetLife, que comemora mais de um milhão de vidas seguradas, ampla rede de atendimento, com mais de 13 mil dentistas credenciados e um crescimento expressivo de 146% no último ano.

A unidade de negócios foi reconhecida com o troféu “Alta Performance” pela atuação com o programa “MetLife Day”, realizado nas principais regiões do país com o intuito de fortalecer o relacionamento com a rede credenciada, corretores e parceiros de negócios.

“Estamos muito entusiasmados com este reconhecimento, que reitera os nossos esforços em fortalecer e ampliar a nosso relacionamento com a rede credenciada e oferecer soluções odontológicas que façam sentido para os nossos clientes e parceiros. Costumamos dizer que a saúde começa pela boca, com o apoio dos dentistas que atendem nossos beneficiários e dos corretores que comercializam nossas soluções para empresas, temos certeza de que poderemos ampliar o acesso à saúde bucal de qualidade a milhões de brasileiros que ainda não possuem uma proteção odontológica”, comentou Andrea Figueiredo, diretora da unidade de negócios Dental na MetLife Brasil.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acessewww.metlife.com.br

Foto: Da esquerda para a direita, estão: Alessandro Gallotta – Supervisor de relacionamento com prestadores; Alexandre Gabrielli – Superintendente de Dental; Paula Toguchi – Líder de Soluções Empresariais da MetLife Xcelerator LatAm; Ailton Vassoler – Diretor Comercial de Parcerias.