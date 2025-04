MetLife é reconhecida em duas categorias no Prêmio Segurador Brasil

Companhia é destaque em Dental e em Inovação na distribuição de soluções de seguros de vida individuais com MetLife Xcelerator – A MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, conquistou dois importantes reconhecimentos na 22ª Edição do Prêmio Segurador Brasil, que avalia as melhores empresas de grande e médio porte em todos os segmentos – Seguradoras, Resseguradoras, Capitalização, Previdência Privada e Prestadoras de Serviços – e as que mais se destacaram pelo pioneirismo e empreendedorismo, além dos melhores desempenhos, liderança de mercado e maior crescimento de vendas. A companhia foi premiada pelo crescimento recorde que teve em Dental em 2024 e pela inovação na distribuição de soluções de seguros de vida individual, com a solução MetLife Xcelerator.

MetLife Xcelerator é o grande destaque em Inovação

Desenvolvida há pouco mais de um ano como uma solução digital, em um momento em que a tecnologia e as parcerias estratégicas estão transformando o mercado global de seguros, a MetLife Xcelerator tem alcançado resultados significativos em operações no México, Brasil e Chile, superando 4,5 milhões de clientes, mais de 2,3 milhões só no Brasil, e $200 milhões de dólares em prêmios. Com a utilização de tecnologia em um modelo 100% digital em parcerias com bancos, plataformas digitais e carteiras eletrônicas, redes de varejo e plataformas de comércio eletrônico, a solução tem impulsionado o embedded insurance na América Latina ao integrar seguros personalizados no ecossistema dos parceiros da MetLife e proporcionar aos seus clientes experiências simples e rápidas dentro da jornada.

Marcelo Tomei, VP Comercial da MetLife Brasil, explicou que a inovação também se reflete na experiência do cliente, com processos simplificados e uma jornada 100% digital e celebrou essa conquista: “A MetLife Xcelerator é um exemplo claro da nossa estratégia para liderar a transformação do embedded insurance e democratizar o acesso ao seguro e às soluções de proteção financeira na América Latina. Receber esse prêmio em nome de toda a Latam, reforça o impacto transformador da plataforma no ecossistema de seguros com o uso de tecnologia avançada e um modelo ágil que conecta milhões de pessoas a soluções financeiras mais acessíveis e personalizadas”, comentou o executivo.

Sob a liderança regional de Javier Cabello, em fevereiro deste ano a MetLife Xcelerator passou a ser uma unidade de negócios, operando com uma equipe multidisciplinar (composta por especialistas em diversas áreas como tecnologia, dados, experiência do cliente, produtos, marketing e relacionamento com parceiros). Apresentada ao mercado globalmente durante o “MetLife´s Investor Day”, evento anual com investidores, MetLife Xcelerator é uma peça fundamental na estratégia New Frontier (Nova Fronteira) da companhia, sendo peça fundamental para seu crescimento. Essa estratégia posiciona a MetLife como um catalisador para impulsionar a inclusão financeira e ampliar o acesso ao seguro em toda a região, respondendo às necessidades dos consumidores, ao crescimento das insurtechs e à digitalização acelerada dos serviços financeiros.

Divisão Dental é destaque no setor

A MetLife tem investido continuamente em melhorias para a sua Divisão Dental. A conquista do Prêmio Segurador Brasil é reflexo das implementações na jornada dos clientes, ampliação e melhoria da rede credenciada, lançamentos de produtos e assistências em saúde e bem-estar para os clientes, principais pequenas e médias empresas e ampliação das soluções em Dental, oferecidas aos milhares de beneficiários atendidos no País. Para Andrea Figueiredo, Diretora da BU Dental da MetLife Brasil, um outro grande marco desse sucesso foi a realização das edições do MetLife Day Dental, evento pioneiro de relacionamento com corretores pelo País, que fortaleceu parcerias estratégicas. Ela celebrou a vitória destacando a importância da atuação da companhia na promoção da saúde e bem-estar. “Este prêmio é um reflexo do nosso empenho em proporcionar soluções acessíveis e de qualidade aos nossos beneficiários e as melhores escolhas aos nossos clientes corporativos, com assistências que fazem sentido para os seus colaboradores. Nosso crescimento demonstra o impacto positivo das iniciativas que implementamos e mostra que estamos no caminho certo, investindo em inovação, produtos, soluções e no nosso relacionamento com dentistas e corretores para atender ainda mais brasileiros, sempre com o compromisso de oferecer um atendimento de excelência”, destaca.

O Prêmio Segurador Brasil é considerado um termômetro de credibilidade na indústria. Ele reconhece os Melhores Desempenhos das seguradoras, nos resultados globais e por ramos, Previdência Privada, Capitalização e Resseguradoras Locais, além da Liderança de Mercado e Maior Crescimento de Vendas, em todos os segmentos.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br