MetLife e MetLife Foundation celebram mais 31 organizações beneficiadas pelo FIFA Global Citizen Education Fund

A Global Citizen e a FIFA anunciaram mais 31 organizações comunitárias em 18 mercados ao redor do mundo que receberão recursos do FIFA Global Citizen Education Fund (oFundo), com valores entre US$ 50 mil e US$ 250 mil. Com essa segunda rodada de concessão de recursos, o Fundo passa a apoiar um total de 58 organizações e deverá beneficiar mais de 400 mil crianças globalmente por meio de programas que ampliam o acesso à educação, ao esporte, à mentoria, à nutrição, aos serviços de saúde e ao apoio comunitário.

A MetLife Foundation, uma das doadoras fundadoras do Fundo com um compromisso de US$ 9 milhões, apoia o acesso de crianças em todo o mundo à educação de qualidade e ao esporte, contribuindo para o desenvolvimento da confiança, da resiliência e de comunidades mais fortes. O investimento da Fundação beneficia diretamente comunidades locais por meio de recursos destinados a organizações que ampliam oportunidades para crianças e jovens. No Brasil, as contempladas foram O Instituto Brasileiro de Capoeira-Educação e Luta pela Paz, no Rio de Janeiro, ambas organizações que utilizam o esporte como forma de educação e inclusão social para jovens em comunidades

“Na MetLife, somos guiados pelo nosso propósito de construir futuros mais confiantes para todos, e nosso apoio ao FIFA Global Citizen Education Fund dá vida a esse propósito ao fortalecer as comunidades locais “, afirma Denise Coelho, Diretora de Marketing e Comunicação da MetLife Brasil. ” Com o apoio da MetLife e da MetLife Foundation, essas organizações poderão expandir programas que ajudam crianças a desenvolver as habilidades, a confiança e a resiliência necessárias para prosperar.”

O anúncio ocorre quando o Relatório Confident Pathways, da MetLife, reforça a importância de construir bases sólidas desde os primeiros anos de vida. O estudo multinacional revelou que, embora muitos adultos se considerem resilientes, a confiança diminui 72% quando avaliam sua capacidade de se recuperar de desafios reais da vida. A pesquisa também mostra que experiências na infância, como esporte, educação e mentoria, ajudam crianças a desenvolver confiança, persistência ea capacidade de tentar novamente após um fracasso.

Segundo o estudo, mais da metade dos adultos que praticaram esportes durante a infância afirmam que essas experiências contribuíram para desenvolver confiança (56%) e persistência (52%). Os pais também classificaram os esportes coletivos como a atividade com maior impacto positivo na resiliência (65%). Entre os pais de crianças que praticam esportes, 44% afirmam que seus filhos estão preparados para aprender novas habilidades no futuro e 44% dizem que eles estão preparados para tentar novamente após um fracasso. Entre os pais de crianças que não praticam esportes, esses percentuais caem para 32% e 31%, respectivamente.

O Fundo já arrecadou US$ 60 milhões e segue rumo à meta de mobilizar US$ 100 milhões para ampliar o acesso de jovens em todo o mundo a ensino de qualidade e ao esporte. Desde sua criação, há 50 anos, o apoio à educação é um dos pilares da MetLife Foundation. Atualmente, educação financeira, ensino de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), mentoria, esportes e capacitação profissional continuam sendo centrais na atuação da Fundação para preparar estudantes ao redor do mundo para um futuro mais promissor e confiante.

Sobre a MetLife Foundation

A MetLife Foundation tem o compromisso de promover a mobilidade econômica inclusiva. Para isso, trabalha em parceria com organizações sem fins lucrativos e concede recursos alinhados a três pilares estratégicos: empoderamento econômico, saúde financeira e comunidades resilientes, além de engajar colaboradores voluntários da MetLife para ampliar o impacto de suas iniciativas. Criada em 1976, a MetLife Foundation dá continuidade à tradição da MetLife de atuar em prol das comunidades há 50 anos. Desde sua criação, já destinou mais de US$ 1 bilhão para fortalecer comunidades onde a MetLife está presente.

Para saber mais sobre a MetLife Foundation, acesse www.metlife.org

Sobre o Relatório Confident Pathways

O Confident Pathways Report foi conduzido pela MetLife nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e México para compreender melhor como a confiança é construída, mantida e recuperada ao longo das diferentes fases da vida.O estudo consistiu em uma pesquisa on-line de 15 minutos com 4 mil adultos de 18 anos ou mais, sendo mil participantes em cada um dos quatro mercados pesquisados. A coleta de dados ocorreu entre 14 de abril e 4 de maio de 2026. As amostras foram nacionalmente representativas por idade e gênero em todos os mercados e, nos Estados Unidos, também por região e etnia. O estudo incluiu naturalmente participantes com e sem filhos.

Sobre a MetLife Foundation

Na MetLife Foundation, estamos comprometidos em promover mobilidade econômica inclusiva. Trabalhamos em parceria com organizações sem fins lucrativos e concedemos recursos alinhados a três áreas estratégicas: inclusão econômica, saúde financeira e comunidades resilientes, além de engajar voluntários da MetLife para ampliar o impacto das iniciativas. A MetLife Foundation foi criada em 1976 para dar continuidade à longa tradição da MetLife de investimento social e envolvimento comunitário. Desde sua criação, já destinou mais de US$ 1 bilhão para fortalecer comunidades onde a MetLife está presente. Saiba mais em www.metlife.org.

Sobre a Global Citizen

A Global Citizen é o maior movimento do mundo dedicado ao combate à pobreza extrema. Impulsionado por uma comunidade global de cidadãos que levantam suas vozes e agem por mudanças, o movimento é fortalecido por campanhase eventos que reúnem lideranças da música, entretenimento, políticas públicas, mídia, filantropia e setor privado. Desde sua criação, compromissos anunciados em plataformas da Global Citizen totalizando US$ 49 bilhões já foram implementados, impactando 1,3bilhão de vidas. Fundada na Austrália em 2008, a organização possui equipes em Nova York, Washington D.C., Los Angeles, Londres, Paris, Berlim, Genebra, Melbourne, Toronto, Joanesburgo, Lagos e outras cidades. Saiba mais em globalcitizen.org, baixe o aplicativo da Global Citizen e acompanhe a organização no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X e LinkedIn.

Foto: Denise Coelho, Diretora de Marketing e Comunicação da MetLife Brasil