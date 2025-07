MetLife é finalista no Top of Mind de RH 2025

A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, foi novamente reconhecida entre as empresas mais lembradas por profissionais de Recursos Humanos. Em 2025, a companhia chega à sua 19ª indicação ao Top of Mind de RH, consolidando sua presença na categoria Convênio Assistência Odontológica, na qual já venceu três vezes.

Com um histórico consistente, a MetLife foi indicada ao prêmio inicialmente entre 2003 e 2005, na categoria Previdência Privada. A partir de 2009, passou a ser lembrada quase ininterruptamente na categoria odontológica, com exceção apenas do ano de 2016, e levou o troféu em três anos consecutivos.

Para Andreia Figueiredo, diretora de Dental da MetLife Brasil, estar entre os finalistas mais uma vez reforça o compromisso da empresa com a saúde bucal dos brasileiros. “Estar entre as marcas mais lembradas por profissionais de RH é um sinal de que estamos no caminho certo. Isso reflete o valor do nosso trabalho e o cuidado que temos com nossos clientes e parceiros. Em um cenário de crescimento contínuo da odontologia suplementar no Brasil, esse reconhecimento mostra que estamos preparados para entregar qualidade, eficiência e inovação”, afirma.

De acordo com dados atualizados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos já ultrapassou a marca de 34,8 milhões em 2025, o que reforça a importância do segmento para o setor de saúde suplementar.

A votação da segunda fase do Top of Mind de RH já está aberta exclusivamente para profissionais da área de gestão de pessoas, e a cerimônia de premiação ocorrerá em outubro, reunindo executivos e representantes das marcas indicadas.

Como parte da agenda de relacionamento da companhia com o setor de RH, os executivos Marcela Pinheiro, Gerente de Relacionamento de Dental, e Alexandre Gabrielli, superintendente de Dental, participaram do Coquetel TOP5 e Lançamento de Os Eleitos 2025, promovido pelo Grupo Top RH. O evento foi realizado no inicio do mês de junho, no Cineclube Cortina, em São Paulo, e reuniu lideranças de destaque do mercado de recursos humanos para celebrar as marcas mais lembradas do ano.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

Foto: Alexandre Gabrielli, superintendente de Dental, e Marcela Pinheiro, Gerente de Relacionamento de Dental, participaram do Coquetel TOP5 e Lançamento de Os Eleitos 2025.