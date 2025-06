MetLife Brasil é reconhecida no Prêmio SegNews 2025 nas categorias de benefícios & soluções e inovação & tecnologia

Seguradora foi destaque pelas soluções odontológicas voltadas a pequenas e médias empresas e pelo modelo digital da MetLife Xcelerator para seguro de vida individual – A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, foi reconhecida por sua atuação em duas frentes estratégicas no Prêmio SegNews 2025: o desenvolvimento de soluções para pequenas e médias empresas e a inovação no seguro de vida com distribuição digital. A cerimônia de premiação aconteceu em 30 de maio, em São Paulo.

Na categoria Benefícios & Soluções de Saúde Bucal para PMEs, a MetLife recebeu o prêmio pelos avanços no portfólio odontológico, que reúne cobertura ampla, rede credenciada qualificada e melhorias contínuas na experiência das empresas contratantes. Esse reconhecimento destaca a força do nosso portfólio e nossa capacidade de oferecer soluções atrativas para as empresas. “, afirma Luiz Gevaerd, Diretor Comercial de Employee Benefits da MetLife Brasil.

A companhia também foi premiada na categoria nacional de Tecnologia & Inovação em Seguro de Vida Individual, com a MetLife Xcelerator — unidade de negócios que já conecta mais de 4,5 milhões de clientes à proteção financeira em toda a América Latina, por meio de parcerias com bancos, varejo e plataformas digitais. “A MetLife Xcelerator é um exemplo claro da nossa estratégia de liderar a transformação do embedded insurance e ampliar o acesso a seguros e soluções de proteção financeira na América Latina. Este reconhecimento reforça o impacto transformador da plataforma no ecossistema de seguros — impulsionado por tecnologia de ponta e um modelo ágil que conecta milhões de pessoas a soluções mais acessíveis, personalizadas e relevantes para suas necessidades.”, completa Marcelo Tomei, Vice-Presidente Comercial da MetLife Brasil. Os dois reconhecimentos refletem o compromisso da MetLife em oferecer soluções que acompanham as transformações do mercado e respondem às necessidades reais de empresas e consumidores.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

Foto: Luiz Gevaerd, Diretor Comercial de Employee Benefits da MetLife Brasil e Ailton Vassoler, Diretor Comercial da MetLife Brasil representando a companhia na premiação