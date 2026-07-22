MAG Seguros reserva ilha na Bahia para celebrar o Galo de Ouro 2026

Durante edição especial do Sexta Super, a companhia apresentou os vencedores da primeira fase da campanha e revelou a “Ilha do Galo”, experiência exclusiva de quatro dias no Transamérica Comandatuba para Galistas, Destaques e parceiros convidados.

A MAG Seguros, especialista em vida e previdência e com 191 anos de atuação ininterrupta, realizou na última sexta-feira (17), uma edição inédita do Sexta Super, programa semanal que conecta a companhia aos Especialistas em proteção financeira e parceiros de negócios em todo o Brasil. Com transmissão ao vivo diretamente da matriz do Grupo MAG, em São Paulo, o encontro reuniu o vice-presidente do Grupo MAG, Leonardo Lourenço, e o Superintendente Regional, Luiz Netto para o anuncio dos vencedores da primeira fase do Galo de Ouro 2026, que serão reconhecidos com uma viagem para Foz do Iguaçu, além disso, os executivos apresentaram as principais novidades da edição.

Na ocasião, a empresa apresentou a criação da “Ilha do Galo”, sitiada no Transamérica Comandatuba, resort all-inclusive premium, localizado no litoral sul baiano, que será reservado exclusivamente para a MAG durante quatro dias para receber Galistas, Destaques e parceiros convidados em uma experiência inédita de reconhecimento e celebração da força comercial da companhia.

Durante a transmissão, também foram realizadas chamadas ao vivo nas três unidades de negócios com melhor desempenho no ranking da campanha, sendo elas em Niterói (RJ), Belo Horizonte e Uberlândia (MG).

“Mais do que uma premiação, queremos proporcionar experiências que fortaleçam relacionamentos, estimulem a troca de conhecimento e valorizem quem contribui diariamente para levar proteção financeira a milhares de brasileiros. A escolha da Ilha de Comandatuba reflete esse propósito, ao mesmo tempo em que preservamos a tradição da viagem internacional, destinada aos Galistas”, destaca Leonardo Lourenço, vice-presidente do Grupo MAG.

Reconhecido por sua infraestrutura de alto padrão, o resort Transamérica Comandatuba, conta com piscina infinita, quatro quilômetros de praia exclusiva, gastronomia que reúne o melhor da culinária baiana e internacional, além de experiências de lazer e bem-estar. Aescolha reforça o compromisso da companhia em proporcionar experiências memoráveis à sua força comercial.

Além da cerimônia de premiação na Bahia, os Galistas, distribuídos em 16 categorias, serão contemplados com uma viagem para a Austrália, com acompanhante.

E a experiência dos 1ºs Destaques de cada categoria será ainda mais especial: eles permanecerão por mais 3 dias no resort, também com acompanhante, para uma programação exclusiva preparada pela companhia, com momentos de integração, reconhecimento e troca de experiências.

Sexta Super

Transmitido ao vivo diretamente da sede do Grupo MAG, em São Paulo, o Sexta Super contou com a participação do vice-presidente do Grupo MAG, Leonardo Lourenço, e do superintendente regional Luiz Netto.

Durante o encontro, os executivos abordaram as perspectivas da companhia para o segundo semestre, reforçaram a estratégia de valorização da força comercial e anunciaram a Bahia como sede da cerimônia do Galo de Ouro 2026.

O evento também revelou os vencedores do primeiro semestre da campanha, que serão reconhecidos com uma viagem para Foz do Iguaçu.

Campeões da primeira fase da edição 2026

Jair Júnior, na categoria Gerente Comercial;

Mirella Moura, em Gerente de Agente;

Janaina Peres, em Agente Comercial;

João Neto, em Superintendente Comercial;

Rafael Araújo, como Novo Especialista;

Arthur Satiro, na categoria Pleno;

Elio Rodrigues, em Sênior;

Hugo Brito, em Master;

Vergilio Giroto, na categoria Top;

Arko Consultoria, em Corretor Estruturado;

STOA, na categoria Agência;

Marcelo Farias, em Novos Clientes Individuais;

Rafael Andrade, em Risco Repartição;

Lariana Serrana, em Galeria dos Galistas;

Ana Flávia Pinto, na categoria Corretor Absoluto.

Confira o vídeo da transmissão: Sexta Super Especial – 17/07/2026: Galo de Ouro 2026 – YouTube

Sobre o Galo de Ouro

Criado em 1964, o Galo de Ouro é uma das campanhas de incentivo mais tradicionais do mercado segurador brasileiro. Inspirada na trajetória vitoriosa do pugilista brasileiro Éder Jofre, a iniciativa simboliza excelência, superação e alta performance, valores que seguem no centro da cultura daMAG há mais de um século.

Para ser um corretor parceiro da MAG, acesse Link.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 57 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025).

O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.