Erika Medici e Alexandre Campos são indicados pela terceira vez ao ranking de CEOs e RHs Mais Admirados

Reconhecimento do Grupo Gestão RH destaca a atuação da liderança da AXA no Brasil na construção de uma cultura orientada por pessoas, inovação e resultados – Pelo terceiro ano consecutivo, Erika Medici, CEO da AXA no Brasil, e Alexandre Campos, Vice-presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da companhia, estão entre os indicados como CEOs e RHs Mais Admirados, lista promovida pelo Grupo Gestão RH. A iniciativa reconhece executivos que se destacam por sua atuação em gestão, liderança e desenvolvimento de pessoas no mercado brasileiro.

A recorrência da indicação reforça a consistência de uma agenda de liderança construída pela AXA no Brasil a partir da cultura Care & Dare, que combina cuidado e ousadia com, proximidade, responsabilidade e inovação. Na prática, essa visão orienta a forma como a companhia desenvolve equipes, conduz decisões estratégicas e fortalece um ambiente voltado à colaboração e à geração de resultados.

Para Erika Medici, CEO da AXA no Brasil, o reconhecimento traduz uma construção coletiva. “Liderar a AXA no Brasil é um exercício diário de conciliar estratégia e empatia. Essa indicação tem um significado especial porque reflete o trabalho de um time que enfrenta desafios com criatividade, coragem e responsabilidade. A admiração verdadeira nasce dessa capacidade de seguir evoluindo junto com as pessoas”, afirma.

Alexandre Campos, Vice-presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil, também destaca o papel da cultura nesse reconhecimento. “Estar novamente entre os indicados é motivo de muita alegria. Essa indicação confirma a importância de uma liderança baseada na colaboração, na confiança, escuta ativa e na construção conjunta de soluções. É também fruto de um trabalho de cultura que ultrapassa os muros da AXA e chega ao público externo como um exemplo de gestão que gera resultados valorizando as pessoas que constroem a empresa”, ressalta.

A votação para os CEOs e RHs Mais Admirados é realizada pelo Grupo Gestão RH e reúne profissionais reconhecidos por sua contribuição para o avanço das práticas de liderança e gestão de pessoas. Para participar, basta acessar o site e depositar seu voto até o dia 31 de julho. https://www.grupogestaorh.com.br/rhs-mais-admirados/pesquisarhs

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em mais de 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

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