MAG Seguros é reconhecida como a 2ª melhor seguradora do Brasil para trabalhar no ranking nacional do GPTW 2025

A MAG Seguros conquistou o 2º lugar entre as melhores seguradoras para trabalhar no Brasil, segundo o ranking nacional do Great Place To Work (GPTW). O prêmio foi anunciado em cerimônia realizada em São Paulo e reforça a posição da companhia como referência em cultura organizacional, valorização de talentos e ambiente de trabalho. O reconhecimento soma-se à vitória recente no GPTW Rio de Janeiro, onde a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no estado. A conquista já havia evidenciado a força da cultura interna e agora é confirmada, em escala nacional, pelo resultado no GPTW nacional.

O GPTW atua em 170 países, já impactou mais de 20 milhões de pessoas desde 1997 e envolveu 21 mil empresas em seus processos de avaliação. Dentro do ranking nacional, o setor financeiro é o terceiro mais representativo, reunindo 20% das empresas premiadas — um salto expressivo frente aos 6% registrados em 2006. No total, mais de 350 mil funcionários foram impactados pelas práticas das 60 organizações reconhecidas nesta categoria.

Para chegar ao resultado, o GPTW avaliou critérios como engajamento, práticas de gestão e experiência dos colaboradores. No recorte específico das instituições financeiras, o levantamento mostrou que o principal motivo para permanecer em empresas premiadas, entre 2023 e 2025, é a oportunidade de crescimento, seguido por qualidade de vida, alinhamento de valores e remuneração e benefícios.

“A nossa maior responsabilidade está em assegurar internamente que este seja realmente um bom lugar para trabalhar. É isso que nos move. Trabalhamos todos os dias, com intenção genuína, para criar uma experiência melhor para as pessoas, um ambiente onde elas possam crescer, se realizar e, com isso, impulsionar a nossa organização”, disse Patrícia Campos, Diretora de Gente e Gestão do Grupo MAG.

O ranking do GPTW segmenta as organizações por porte e segmento, garantindo uma análise mais precisa da complexidade de cada setor. No caso das instituições financeiras, a lista contempla bancos, financeiras, cooperativas de crédito, serviços financeiros e seguradoras, em categorias que variam de pequenas a grandes empresas.

Na MAG Seguros, segundo Patrícia, novos colaboradores encontram “um ambiente de oportunidades reais, incentivo à atitude de dono, relações duradouras e uma cultura forte em constante evolução”. Ela acrescenta que “esse é um espaço onde as pessoas são ouvidas, têm autonomia para propor ideias e são constantemente estimuladas a desenvolver novas habilidades, sempre com apoio para que alcancem seu máximo potencial”.

Para a executiva, “o que um novo colaborador vai encontrar na MAG pode ser percebido nas declarações espontâneas que nossos próprios colaboradores compartilham nas redes sociais e eu acredito que isso é um excelente sinalizador. Aqui, as oportunidades existem, as pessoas podem oferecer o seu melhor, temos uma cultura forte e em constante evolução. Nós melhoramos continuamente, mesmo naquilo que já fazemos bem. Vivemos a atitude de dono, na prática, e fazemos isso com alegria, porque trabalhamos para construir relações duradouras,” finaliza.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.o de Longevidade MAG.