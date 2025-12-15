MAG reconhece vencedores na categoria “Melhor Assessor em Proteção Financeira e Sucessória” no Prêmio ABAI – Melhores da Assessoria 2025

Aconteceu no último dia 9 de dezembro a cerimônia de premiação do Prêmio ABAI – Melhores da Assessoria 2025, iniciativa que celebra os protagonistas do mercado financeiro brasileiro. Idealizado pela ABAI, em parceria com a B3 e outras entidades do setor, o prêmio reconhece profissionais e escritórios que têm contribuído para elevar a qualificação, a ética e o impacto do trabalho de assessoria de investimentos no país.

Com sete categorias, incluindo Assessor do Ano – Brasil; Revelação Sub-30; Destaques Regionais; Especialistas em ativos globais; Assessora do Ano e Escritório de Investimentos do Ano, a premiação adota uma metodologia robusta e auditada, alinhada às melhores práticas de governança, reforçando o amadurecimento e o crescimento do setor, que já reúne mais de 27 mil assessores de investimentos em atuação no Brasil .

Entre os destaques da noite esteve a categoria “Melhor Assessor em Proteção Financeira e Sucessória | Powered by MAG”, voltada aos profissionais que se destacaram na oferta de soluções de proteção, planejamento de longo prazo e educação financeira. Os vencedores da categoria foram:

Raissa Chavantes – IHUB Investimentos

Gustavo Bassetti – BLUE3 Investimentos

Carlos Leão – InvestSmart

Enrico Balsan – Kat Investimentos

Osorio Neto – BLUE3 Investimentos

Mara Marcondes – Kat Investimentos

Katherine Lang – SVN Investimentos

Pedro Basso – WFlow

Katryne Ludvichak Maciel – SVN Investimentos

Fabio Alexandre Goldoni – Renova Invest

“A categoria de Proteção Financeira e Sucessória reforça o compromisso da MAG com a construção de uma cultura de planejamento de longo prazo no Brasil. Reconhecer esses profissionais é valorizar quem ajuda milhares de clientes a tomar decisões mais seguras e responsáveis sobre seu patrimônio. Parabenizamos os vencedores e todos os participantes por elevarem o nível técnico e ético do nosso mercado”, reforça superintendente de negócios do Grupo MAG.

Com 190 anos de atuação, a MAG reforça sua missão de incentivar a qualificação do mercado e ampliar a conscientização sobre a importância da proteção financeira e do planejamento sucessório na trajetória dos investidores brasileiros.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.