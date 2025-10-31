Livros sobre Comunicação, Direito do Seguro, Seguro RC e Transportes são as próximas publicações do Projeto Seguros entre Linhas!

Conforme agenda da EnterBooks Edições (Editora da Agência Seg News), entre as próximas publicações estão o Livro: Comunicação, Marketing & Tecnologia no Setor de Seguros, que em breve entrará na fase de revisão para ser lançado na primeira quinzena de fevereiro. Depois serão lançados livros sobre Direito do Seguro no Brasil, Seguro de RC e Gerenciamento de Riscos e Seguro de Transportes de Cargas.

Livros Publicados:

.Dicionário de Seguos Trilingue (Português, Espanhol e Inglês)

.Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil (24 Coautores)

Próximos Títulos:

*DIREITO DO SEGURO NO BRASIL – Escritórios, Personalidades & Marcas em Destaque!

*SEGURO DE RC NO BRASIL: EXPERIÊNCIAS & PERSPECTIVAS

*GERENCIAMENTO DE RISCOS E SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGAS NO BRASIL!

Informações:

WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

Foto: Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News e Carolina Vieira, CEO da Olive Seguros e fundadora da The Surety Academy, coordenadora técnica do livro sobre Seguro Garantia