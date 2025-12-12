Livro Direito do Seguro no Brasil: EnterBooks Edições prepara livro inédito com os escritórios mais destacados do País!

O livro “DIREITO DO SEGURO NO BRASIL – Escritórios, Personalidades & Marcas em Destaque!”, que é mais uma publicação do Projeto Seguro entre Linhas, da EnterBooks Edições (Editora da Agência Seg News), já conta com a adesão de diversos escritórios de excelência do setor e deverá ser um grande sucesso. O objetivo do livro é mostrar a história, áreas de atuação e cases dos escritórios participantes. O Projeto Seguros entre Linhas teve início esse ano (2025) com o lançamento simultâneo dos livros: Dicionário Trilingue de Seguros – Português/Inglês/Espanhol e o livro “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil”, com 24 Coautores. O coquetel de lançamento dos mesmos aconteceu no dia 30 de Outubro, em São Paulo.

Informações para adesão:

Ivanildo J. M. Sousa – CEO e Editor da Agência Seg News

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

WhatsApp: 11 934157357