Julho Neon ilumina monumentos históricos de São Paulo para alertar sobre a importância da Saúde Bucal

Ponte Estaiada e Biblioteca Mário de Andrade ganham iluminação especial em verde neon e vermelho durante o Mês Nacional da Saúde Bucal, em ação promovida pela SINOG – O Movimento Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro chega à sua 6ª edição na capital paulista com uma ação de conscientização que ilumina alguns dos principais cartões-postais da cidade. Ao longo do mês, a Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, a Biblioteca Mário de Andrade, 13 de Julho e a sede da SINOG, na Bela Vista, ganham iluminação especial nas cores verde neon e vermelho, chamando a atenção da população para a importância da Prevenção e da Saúde Bucal.

Neste ano, a mobilização ganha um significado ainda mais especial com a oficialização de julho como o Mês Nacional da Saúde Bucal, instituído pela Lei nº 15.408/2026. O marco fortalece o Julho Neon, Movimento criado pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), que chega à sua 6ª edição mobilizando Operadoras, Dentistas, Empresas, Instituições e a sociedade em todo o País.

Promovida pela SINOG, a iniciativa busca mobilizar a sociedade, o Setor da Odontologia Suplementar, Operadoras de Planos Odontológicos, profissionais da Odontologia e o poder público para fortalecer a Saúde Bucal no centro das políticas de prevenção e qualidade de vida.

“Iluminar monumentos tão representativos é uma forma de dar visibilidade a uma causa que precisa fazer parte da rotina dos brasileiros. A prevenção começa com informação, conscientização e acesso ao cuidado odontológico, e o Julho Neon tem justamente esse propósito”, diz Dra. Fernanda Ceneviva, Diretora Executiva da SINOG.

Além da iluminação dos monumentos, o Julho Neon promove uma série de ações em diferentes regiões do País. Em São Paulo, a programação inclui o Odontomóvel, que oferecerá atendimentos odontológicos gratuitos, orientações sobre prevenção e distribuição de kits de higiene bucal em comunidades, ampliando o acesso à Assistência Odontológica.

Outra iniciativa de destaque é a Galeria do Sorriso Brasileiro, principal novidade do Movimento em 2026. A ação convida a população a compartilhar uma foto ou vídeo do seu sorriso por meio da plataforma oficial do Movimento. A meta é reunir 6 mil sorrisos e, com o apoio das Operadoras Parceiras, viabilizar a doação de Planos Odontológicos para instituições sociais, ampliando o acesso à Assistência Odontológica para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Serviço:

Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro

De 1 a 15 de Julho, a partir das 18h | Sede da SINOG. Rua 13 de Maio, 1540 – Bela Vista – SP

Dia 13/07 a partir das 19h

Biblioteca Mário de Andrade| R. da Consolação, 94 – República, São Paulo – SP

Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira | Av. das Nações Unidas, 7108 – Vila Cordeiro, São Paulo – SP

Confira a programação completa em Julho Neon:

Sobre o Julho Neon

O Brasil celebra oficialmente julho como o Mês Nacional da Saúde Bucal. Instituída pela Lei nº 15.408, a iniciativa representa um marco para a conscientização sobre prevenção e acesso ao cuidado odontológico e fortalece o Julho Neon, Movimento criado pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), que chega à sua 6ª edição mobilizando Operadoras, Dentistas, Empresas, Instituições e a população em todo o País.

Criado pela SINOG, o Julho Neon é o maior Movimento de Conscientização sobre Saúde Bucal do Brasil. Em sua 6ª edição, promove ações de mobilização social, prevenção e acesso à Assistência Odontológica em diferentes regiões do País, reforçando o compromisso de transformar a conscientização em impacto social por meio de iniciativas que aproximam o cuidado odontológico da população.

Sobre a SINOG

Criada em 1996, a SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos) atua como representante da Odontologia Suplementar no Brasil, promovendo o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do Setor.

Além disso, realiza anualmente o Congresso SINOG, o maior evento da América Latina voltado exclusivamente à Odontologia Suplementar, reunindo Operadoras, Prestadores, Órgãos Reguladores, Empresas e especialistas para debater os principais desafios, tendências e oportunidades do Setor.

A SINOG também promove o Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro, Movimento nacional dedicado à conscientização e à prevenção em Saúde Bucal, criado pela entidade e reconhecido pela Lei nº 15.408/2026 como o Mês Oficial da Saúde Bucal.