Insurtech Brasil 2025 termina com recorde de público

A 8ª edição do Insurtech Brasil – o principal encontro de tecnologia, inovação em seguros e insurtechs do país – registrou recorde de público.

Ao longo da última quinta-feira (03.07), mais de 1,3 mil pessoas acompanharam os debates no Expo Center Norte, em São Paulo. Foram mais de 30 horas de conteúdo exclusivo, apresentado por cerca de 80 especialistas e representantes de algumas das empresas mais inovadoras do setor.

Também estiveram presentes três representantes da Superintendência de Seguros Privados (Susep): o superintendente Alessandro Octaviani, e os diretores Julia Lins e Carlos Queiroz.

Como não poderia deixar de ser, um dos destaques do evento foi a apresentação de Octaviani, que anunciou novidades já a partir do semestre que vem.

“Criaremos um grupo de trabalho, que será o mais plural possível, para pensar essa nova fase do incentivo da Susep à inovação no mercado de seguros. A inovação no mercado de seguros precisa ser uma tarefa de todos nós ou não será concluída”, disse.

Outro momento especial foi a apresentação de Luciano Martins, Lead Engineer e AI Developer Advocate para Américas do Google DeepMind.

Para Rafael Rodrigues, General Manager Latam do InsureMO, o evento foi um sucesso. “Foi importante para a consolidação da nossa marca para o mercado segurador; para falar em primeira mão sobre o lançamento da nossa IA através de quatro agentes que suportam a criação de produtos de seguros, além, é claro, de rever os amigos do mercado”, garantiu.

Já Marcelo Biasoli, CEO da 123Seguro no Brasil, disse que “esse evento é um espaço fundamental para refletirmos sobre como o setor de seguros está evoluindo, e os canais digitais são uma das forças mais transformadoras desse processo. Essa é a virada de chave: o seguro não nasce mais apenas no produto, mas no contexto da jornada do consumidor. Acreditamos que a inovação acontece na ponta, e os canais digitais se tornam um streaming de proteção”.

Por fim, André Rezende, Head de Treinamento e Experiência de Corretores na Azos, destacou que “o Insurtech Brasil abriu espaço para conversas profundas sobre o futuro do setor e o papel dos profissionais que constroem essa jornada. Fizemos questão de destacar o corretor como figura central porque é ele quem conecta tecnologia com a vida real, garantindo que a proteção chegue a quem mais precisa. Acreditamos que o digital empodera, não substitui. O futuro do seguro é mais humano do que nunca”.

A 8ª edição do Insurtech Brasil contou com patrocínio da TransUnion; Pipefy; Guidewire; .add; InsureMO; Namirial; Gestão Segura; Sensedia, Zenvia; Cambridge Mobile Tematics; Autoinsp; Klooks; fitinsur; Split Risk; Brick; 123Seguro; Alper Seguros; Picsel e Recuperação Online; além do apoio do ITC Vegas – o maior evento global de inovação e tecnologia para o mercado de seguros; ITC Latam; e do MIA Hub.

Foto: Alessandro Octaviani, Superintendente da Susep