Grupo Bradesco Seguros transforma nova sede na Avenida Paulista em palco de projeções de fim de ano

Desde o dia 11 de dezembro, quem passa pela Avenida Paulista tem sido surpreendido por uma experiência visual. A sede do Grupo Bradesco Seguros, instalada no coração da cidade, está sendo iluminada por uma projeção mapeada que celebra as comemorações de fim de ano e transforma a fachada do edifício em uma grande tela a céu aberto. As exibições, que seguem até 31 de dezembro, acontecem diariamente ao entardecer e propõem uma pausa na rotina para inspirar reflexão, conexão e esperança para o ano que virá.

Com dimensão de 34 metros de largura por 43 metros de altura, a projeção ocupa toda a fachada frontal do edifício. Imagens e mensagens serão destacadas e valorizarão propósitos fundamentais do Grupo Segurador.

A intervenção acontece em um dos espaços urbanos mais emblemáticos do país, por onde circulam diariamente cerca de 1,5 milhão de pessoas e 82 mil veículos, além de abrigar aproximadamente 200 mil moradores na região, segundo a Prefeitura de São Paulo. A Avenida Paulista é também ponto de concentração de eventos de grande porte, como a Corrida de São Silvestre e o Show da Virada, que devem atrair, juntos, mais de 2 milhões de pessoas.

Para Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, a ação reforça a presença simbólica da marca em um dos centros mais pulsantes da capital. “A Avenida Paulista sempre é lembrada com muito carinho à época do Natal e fazer essa ação em nossa nova sede é uma forma de marcar presença nessa região icônica de SP. Queremos que todos se sintam abraçados e que celebrem esse momento com a gente”, destaca a executiva.

A ação marca a presença definitiva da seguradora em uma das avenidas mais conhecidas da América Latina, promovendo uma conexão genuína com a cidade por meio da arte, da tecnologia e de valores que transcendem o tempo.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.