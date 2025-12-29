Grupo Bradesco Seguros reforça tradição com patrocínio à 21ª edição do Jogo das Estrelas

Evento beneficente realizado no Maracanã reuniu milhares de torcedores – Em mais um capítulo da sua história com o esporte brasileiro e com o público carioca, o Grupo Bradesco Seguros patrocinou a 21ª edição do Jogo das Estrelas, evento beneficente criado por Zico que já faz parte do calendário de final de ano da cidade. Realizado no último sábado, 27, no estádio do Maracanã, o encontro reuniu cerca de 37 mil torcedores em uma celebração que misturou futebol, entretenimento e solidariedade.

Além do anfitrião, a partida contou com diversos astros da bola, como Adriano Imperador, Júnior, Renato Gaúcho, Djalminha; e craques do atual time do Flamengo, com destaque para Arrascaeta, Pedro, Jorginho e Léo Ortiz.

O Jogo dos Artistas abriu a programação do evento, às 16h, com participações ilustres, sendo que a abertura do espetáculo contou com apresentação da G.R.E.S. Portela.

A partida principal, entre os times do Time Vermelho e do Time Branco terminou com vitória do time Vermelho (de Zico), pelo placar de 11 a 6. Nesta edição, os troféus dos recentes campeonatos vencidos pelo Flamengo, como a Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro foram apresentados ao público.

Executivos do Grupo Bradesco Seguros estiveram presentes no Maracanã acompanhando de perto a celebração, que encerra o calendário anual de eventos da companhia e reforça sua conexão histórica com o Rio. “A cada edição, o Jogo das Estrelas reforça o papel do esporte como ferramenta de conexão entre gerações. Estar ao lado de um evento tão simbólico reforça o compromisso do Grupo Bradesco Seguros com a valorização de experiências que unem lazer, solidariedade e bem-estar”, destacou Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Segurador.

Com mais de duas décadas de apoio ao evento, o Grupo Bradesco Seguros marca a sua participação como incentivador de experiências que unem esporte, responsabilidade social e cultura carioca, além de fortalecer a presença da marca em um dos palcos mais emblemáticos do país e mais queridos pelos brasileiros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.