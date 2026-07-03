Grupo Bradesco Seguros lança série Com Você Corretor – Diálogos e aposta em conteúdo estratégico para impulsionar atuação consultiva no mercado

Iniciativa nasce da escuta dos corretores e trará episódios baseados nos temas mais relevantes do momento – O Grupo Bradesco Seguros anuncia o lançamento da série “Com Você Corretor – Diálogos”, uma nova frente de conteúdo criada para apoiar o desenvolvimento dos corretores de seguros e fortalecer seu papel como consultores na orientação de clientes em diferentes cenários de risco e proteção.

A iniciativa foi construída a partir de sugestões dos próprios corretores, que destacaram a necessidade de espaços de debate qualificado sobre temas atuais, capazes de apoiar tanto a atuação comercial quanto a construção de uma cultura mais sólida de prevenção no país.

Com episódios recorrentes, definidos a partir da relevância dos temas em discussão no mercado e na sociedade, a série foi desenhada para acompanhar o dinamismo do setor, trazendo especialistas e conteúdos conectados às principais transformações e riscos emergentes.

“O corretor tem um papel cada vez mais estratégico na jornada de proteção dos clientes. Com a série, queremos oferecer conteúdo que contribua diretamente para essa atuação mais consultiva, conectando informação qualificada a situações reais enfrentadas no dia a dia”, afirma Ney Dias, CEO da Bradseg.

A estreia da série traz como ponto de partida a discussão sobre eventos climáticos extremos, tema que tem ganhado relevância crescente no setor de seguros. O episódio contou com a participação da meteorologista Josélia Pegorim e abordou os impactos do fenômeno El Niño no Brasil.

Mais do que um recorte pontual, o debate reforça um dos principais desafios estruturais do Brasil. Atualmente, apenas 17% das residências possuem seguro, enquanto, no agronegócio, cerca de 10% das áreas plantadas contam com cobertura, evidenciando um amplo espaço para conscientização e expansão da proteção.

A série busca oferecer aos corretores mais repertório, informação e segurança para qualificar o diálogo com seus clientes, contribuindo para decisões mais assertivas em relação à proteção patrimonial, pessoal e empresarial.

O primeiro episódio já está disponível no canal oficial da companhia no YouTube:

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.