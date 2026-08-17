ANSP Café debate metodologias de prevenção de catástrofes e gerenciamento de riscos

A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) realiza, no dia 19 de agosto, das 9h às 12h, o ANSP Café Live com o tema “Métodos e Práticas de Gerenciamento de Riscos e Segurança Pró Ativa Aplicadas às Catástrofes”. O encontro promoverá um debate sobre metodologias de prevenção de catástrofes, gerenciamento de riscos e monitoramento de áreas vulneráveis, destacando boas práticas, tecnologias e soluções para fortalecer a resiliência climática e ampliar a proteção por seguros. A transmissão será ao vivo pelo canal da ANSP no YouTube.

A abertura será conduzida pelo Acadêmico Alfredo Chaia, Titular da Risk Veritas e Diretor de Gestão de Riscos da ANSP, seguida da contextualização e moderação do Acadêmico Sergio L. Hoeflich, Coordenador da Cátedra de Educação da ANSP. O primeiro painel abordará a Metodologia da Engenharia de Segurança Proativa (ESP) aplicada à Prevenção de Tragédias, sob a moderação de Sergio L. Hoeflich, com a participação de Dr. Washington Barbosa, Gestor, Pesquisador, Palestrante, Professor, Engenheiro Industrial e de Segurança do Trabalho e Doutor pela Coppe/UFRJ; Bruno Rafael Almeida Viana, Biólogo, pós-graduado em Engenharia Ambiental e Chefe da Área de Gestão de Resíduos da Fiocruz; e Dr. Ricardo Ferreira Mello, Professor de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da UFRJ.

Na sequência, o segundo painel tratará das Metodologias de monitoramento dos riscos em regiões suscetíveis a catástrofes, apresentando como estudo de caso o Sistema Integrado de Resiliência Climática (SIRC). A moderação ficará a cargo do Acadêmico Evandro Baptistini, Vice-Coordenador da Cátedra de Educação da ANSP, e contará com as apresentações de Marcos Vinicius Baldigen, Corretor especialista em Seguro Garantia e Eficiência de Capital; Rubens Alves, Mestre em Engenharia de Produção e Managing Director da AGR Projeto; e Caarem Studzinski, Mestre, Engenheira e Sócia da Aeroespacial.

O encerramento dos debates será marcado pelo painel “Apetite e tolerância aos riscos de catástrofes: limites e oportunidades”, moderado pelo Acadêmico Alfredo Chaia, com a participação do Acadêmico Pedro Guilherme Gonçalves de Souza, Advogado e Coordenador da Cátedra de Contrato de Seguros da ANSP; do Acadêmico Giovanni Balen, Diretor Comercial da Alper Seguros e Coordenador da Cátedra de Gerência de Riscos da ANSP; e da Acadêmica Guadalupe Nascimento, Diretora de Resseguro da ANSP. Coordenado pelos Acadêmicos Ana Paula Costa, Advogada e Diretora de Eventos da ANSP, Sergio L. Hoeflich e Giovanni Balen, o evento reforça o compromisso da ANSP com a disseminação do conhecimento técnico e o fortalecimento da cultura de prevenção, reunindo especialistas para discutir soluções voltadas à gestão de riscos, à resiliência climática e ao papel do seguro na proteção da sociedade.

Participe e acompanhe a transmissão ao vivo pelo canal da ANSP no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3w9901uvuC8