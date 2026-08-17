3º Fórum IRB(P&D) debaterá estratégias para reduzir lacuna de proteção

Especialistas do mundo acadêmico e do mercado confirmam presença no maior evento de pesquisa e desenvolvimento do setor de seguros e resseguros – Para debater o tema “Não há futuro sem seguro: ciência, inovação e resiliência para ampliar a proteção”, o 3º Fórum IRB(P&D) prepara uma programação diversificada, com a participação de especialistas do mundo acadêmico e do mercado de seguros. O maior evento de pesquisa e desenvolvimento do setor acontece no dia 26/08, no Rio de Janeiro, com apoio da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e do Instituto IRB.

O primeiro painel do encontro abordará “O papel do cooperativismo para reduzir o gap de proteção no Brasil”, com Dilmar Peri, diretor de negócios da Credi Coamo; Jeferson Betemps, gerente de Produtos e Serviços do Sicredi; e Marcelo Carneiro, diretor da Sicoob Seguradora.

“Uma parcela significativa da população permanece exposta a riscos que podem comprometer sua renda, patrimônio e capacidade de recuperação diante de eventos adversos. Nesse contexto, o cooperativismo tem uma oportunidade única de contribuir para a ampliação do acesso aos seguros, levando proteção a regiões, segmentos e perfis de associados que historicamente apresentam menor cobertura”, analisa Jeferson.

Os “Desafios da indústria de seguros: proteção para famílias, PMEs e residências” ocupará o segundo painel, com Cláudia Prates, diretora de Sustentabilidade da CNseg; Luisa Terra, coordenadora na Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda; e Nuno David, diretor-presidente da IRB(Seg) Vida.

“Compreender as transformações demográficas é fundamental para pensar o futuro da proteção no Brasil. Ampliar a proteção securitária depende da combinação entre inovação, um ambiente regulatório moderno e políticas que promovam inclusão e confiança. Acredito que o trabalho conjunto entre setor público e mercado é essencial para desenvolver soluções mais acessíveis, sustentáveis e aderentes à realidade da sociedade brasileira”, defende Luisa.

Os desafios da indústria de seguros também estarão presentes no terceiro painel, dedicado à proteção para negócios e infraestrutura. Farão parte do debate Daniel Zaltman, diretor de Subscrição do IRB(Re); Hailton Madureira, diretor de Relações Institucionais da CNseg; e Jorge Sant’Anna, diretor executivo da Daycoval Seguros.

“O mercado de seguros para infraestrutura exige alta especialização diante do avanço dos riscos climáticos e da complexidade de grandes obras. Contudo, essa pressão impulsiona a inovação e abre oportunidades, garantindo a estabilidade necessária para atrair investidores e financiadores ao transformar desafios complexos em novos negócios seguros”, afirma Madureira.

Aberto somente a convidados, será possível acompanhar a cobertura completa do evento no site do IRB(Re) e nos perfis da companhia nas redes sociais.