Grupo Bradesco Seguros abre inscrições para o segundo ciclo do Programa de Estágio 2026 com 115 vagas em dez cidades

Inscrições poderão ser realizadas entre 21 de julho e 19 de agosto; programa oferece bolsa-auxílio a partir de R$ 2.651 e oportunidades em áreas estratégicas do negócio – O Grupo Bradesco Seguros inicia, em 21 de julho, as inscrições para o segundo ciclo do Programa de Estágio 2026. Ao todo, serão oferecidas 115 vagas para estudantes do ensino superior em diferentes áreas de atuação, distribuídas entre as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Joinville, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André e São Paulo.

As inscrições seguem até 19 de agosto e fazem parte da estratégia da companhia de atrair novos talentos e fortalecer sua marca empregadora, reconhecida por investir continuamente no desenvolvimento de pessoas e na construção de um ambiente colaborativo, inovador e voltado ao aprendizado contínuo.

As oportunidades contemplam diversas áreas da companhia, como Administrativa, Comunicação, Gestão de Dados, Operações, Projetos, Planejamento e Inteligência Comercial, Analytics, Contabilidade, Gestão Imobiliária, Ouvidoria, Recursos Humanos, Atuarial, Controladoria, Jurídica, Processos, Riscos, Comercial, Financeira, Marketing, Produtos, Tecnologia, Segurança da Informação, Subscrição e Estatística.

Os candidatos selecionados contarão com uma trilha de desenvolvimento profissional e um pacote de benefícios que inclui bolsa-auxílio a partir de R$ 2.651, plano de saúde, seguro contra acidentes pessoais, auxílio-transporte, Programa Viva Bem, TotalPass, day off no mês de aniversário, cesta de serviços bancários, cursos voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional, incentivo para cursos universitários e de idiomas em instituições parceiras, participação em programas de voluntariado e acesso ao clube recreativo da companhia em São Paulo.

O Programa busca estudantes com perfil colaborativo, interesse por aprendizado contínuo, foco em resultados, capacidade de adaptação às transformações do mercado e disposição para contribuir com soluções inovadoras, sempre orientados pela geração de valor para clientes, parceiros e para o negócio.

Nos últimos processos seletivos, o Programa registrou grande interesse entre universitários de todo o país. O primeiro ciclo do Programa de Estágio 2026 recebeu 49.806 inscrições, enquanto os dois ciclos realizados em 2025 somaram 82.695 candidatos, reforçando a atratividade da iniciativa entre estudantes que desejam iniciar a carreira em uma das principais companhias do mercado segurador brasileiro.

“O Programa de Estágio representa uma oportunidade para que estudantes iniciem sua trajetória profissional em um ambiente que estimula o aprendizado contínuo, a colaboração e o desenvolvimento de novas competências. No Grupo Bradesco Seguros, buscamos pessoas com vontade de aprender, olhar inovador e disposição para contribuir com diferentes desafios. Nosso compromisso é oferecer uma experiência rica em conhecimento, conexões e desenvolvimento, preparando esses talentos para os próximos passos de suas carreiras, sempre em sintonia com a nossa cultura e com o propósito de cuidar das pessoas”, comenta Valdirene Secato, diretora de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.

Pré-requisitos

Para participar do processo seletivo, é necessário:

Estar cursando, no mínimo, o 2º semestre de graduação (bacharelado ou licenciatura) ou o 1º semestre de cursos superiores de tecnologia;

Ter disponibilidade para estagiar de 20, 25 ou 30 horas semanais, com possibilidade de permanecer no programa entre um e dois anos, preferencialmente por dois anos;

Possuir disponibilidade para atuar em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em compatibilidade com a grade de aulas;

Ter disponibilidade para o modelo híbrido de trabalho (três dias presenciais e dois em home office). Algumas áreas poderão atuar em regime 100% presencial.

As inscrições estarão disponíveis no hotsite oficial do Programa: https://estagiobradescoseguros2026.com.br/

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.

Foto: Valdirene Secato, diretora de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros