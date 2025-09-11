Grupo Bradesco Seguros é reconhecido no Prêmio CONAREC 2025 pelo terceiro ano consecutivo

O Grupo Bradesco Seguros foi eleito a melhor empresa nas categorias “Seguros” e “Planos de Saúde” na 12ª edição do Prêmio CONAREC, uma das mais importantes premiações do país voltadas à excelência na experiência do cliente.

“Acreditamos que proporcionar uma experiência de alto nível vai além da tecnologia ou conveniência. Envolve empatia, escuta ativa e um compromisso genuíno com a melhoria contínua. Este reconhecimento é resultado da dedicação das nossas equipes em construir relações de confiança e oferecer soluções que geram valor real na vida das pessoas”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing e Canais de Relacionamento do Grupo Bradesco Seguros.

Com forte presença multicanal e investimentos consistentes em inovação, a Bradesco Seguros vem consolidando uma estratégia que alia eficiência operacional, atendimento humanizado e uso intensivo de dados e inteligência artificial para aprimorar a experiência do cliente.

Este é o terceiro ano consecutivo em que a companhia é reconhecida pelo Prêmio CONAREC, reforçando seu protagonismo e compromisso com a excelência no setor.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing e Canais de Relacionamento do Grupo Bradesco Seguros.