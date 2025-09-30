Grupo Bradesco Seguros é destaque no ranking Melhores e Maiores da Exame 2025

Companhia conquistou o 1º lugar nas categorias Seguros e Saúde, consolidando sua liderança no setor – O Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido em duas das principais categorias do tradicional ranking Melhores e Maiores, promovido pela revista Exame: 1º lugar no segmento de Seguros e 1º lugar no segmento de Saúde. A premiação, uma das mais relevantes do país, celebra o desempenho das companhias que mais se destacaram no cenário econômico nacional.

No ranking geral, o Grupo se consolida como a maior seguradora do País. A receita da companhia saltou de R$ 106,62 bilhões em 2023 para R$ 121,09 bilhões em 2024, avanço de quase 14%. O lucro líquido, de R$ 7,6 bilhões, manteve-se estável, evidenciando a solidez da operação e a consistência dos resultados mesmo diante de um cenário econômico desafiador.

A Bradesco Saúde, empresa do Grupo dedicada à área de saúde suplementar, também foi destaque no ranking, liderando o segmento e reafirmando sua relevância no setor. O mercado de planos de saúde cresceu 13% em 2024 e, em meio a esse cenário, a Bradesco Saúde se destacou e garantiu a liderança no ranking de operadoras de saúde.

O Melhores e Maiores da Exame é o prêmio mais reconhecido da economia brasileira. As 1.000 empresas listadas recebem o reconhecimento pelos bons resultados apresentados no ano anterior. No setor de seguros, as 62 companhias classificadas no ranking arrecadaram, juntas, R$ 474,75 bilhões em 2024, frente aos R$ 431,18 bilhões registrados em 2023 – um crescimento de 10%. O lucro líquido avançou cerca de 4%, totalizando R$ 49,93 bilhões.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.